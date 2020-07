Cornejo apuntó otra vez contra el kirchnerismo: "Desprecian a buena parte del país"

El ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, volvió a cargar contra el kirchnerismo y, particularmente, contra el presidente Alberto Fernández, por varios temas, pero en particular por su gestión frente a la pandemia y por la obra Portezuelo del Viento.

En una extensa entrevista con Infobae, el presidente de la UCR nacional, que hace unos días dijo que "Mendoza puede ser un país independiente", expresó: "El kirchnerismo desprecia a buena parte de la Argentina productiva, solo le importan los votos del conurbano”.

En el comienzo de la nota, a Cornejo le consultaron sobre su polémica frase respecto a una posible independencia de la provincia y dijo: "Fue un reportaje. Estábamos hablando de todos los perjuicios que produce el gobierno nacional en Mendoza, en el reparto de los recursos y, particularmente, en las trabas que le pone a la ejecución de la obra Portezuelo del Viento. En la provincia hay un movimiento que se llama #MendozaExit. El periodista me preguntó por esa idea de salir del país y yo le dije que habría que pensarlo. Hoy no están dadas las condiciones para eso. Nadie de nosotros quiere salirse de este país, pero la verdad es que de la forma en que nos tratan a nosotros y a todo el sistema productivo argentino, deberíamos pensarlo".

Por otro lado, el ex gobernador dio detalles de Portezuelo del Viento y el enfrentamiento con el gobierno nacional por la "Obra del Siglo" y dijo: "Resumo la historia. Mendoza tuvo una demanda contra el Estado nacional por los perjuicios de la promoción industrial a las provincias vecinas de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Esa demanda se inició hace muchos años. Durante la gestión de Julio Cobos la Corte Suprema iba a ordenar el pago de esa deuda a la provincia. A esa demanda que hizo Mendoza se adhirió La Pampa. Las dos provincias iban a ganar ese juicio de la promoción industrial".

Y continuó: "En el 2006, la Corte iba a resolver favorablemente y el presidente (Néstor) Kirchner estaba con una cercanía política muy fuerte con Cobos, que le pide que se pague esa deuda y transar ese juicio. Mendoza le propone una obra de energía que se llama Portezuelo del Viento, generando energía eléctrica y embalsando el agua. Como está La Pampa, Cobos hace esta obra, un dique en Mendoza, y un trasvase del Río Grande al Atuel, que es un río interprovincial, que solo pasa por estas dos provincias. En cambio, el Río Colorado pasa por tres provincias más que son Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Entonces, a Mendoza le pagás la deuda con Portezuelo del Viento y a La Pampa le pagás la deuda con el trasvase del Río Grande al Atuel, el río interprovincial que se está secando y que en varias épocas del año el agua deja de llegar a La Pampa y a una parte de Mendoza".

"La Pampa dice que no quiere la obra, sino el dinero. Mendoza quiere la obra y le pide a Kirchner que avance con lo de Portezuelo de Viento. En el 2007 la provincia y la Nación firman un convenio para que el Estado nacional se hago cargo de la obra. En 2008 Cobos se pelea con Cristina (Kirchner) por el conflicto con el campo y el Estado no hizo más nada. Cristina nunca le pagó a Mendoza esa obra y la provincia se quedó con la deuda", cerró.

Por otro lado, denunció que no hay criterio en el reparto de dinero a las provincias y expresó: "La asistencia que ha destinado el gobierno nacional tiene 60 mil millones por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y 60 mil millones por préstamos. ¿Cómo se distribuyen? No hay criterio. De los créditos, Tucumán recibe $6 mil millones , Santa Fe recibe $4.600 millones en el medio de Vicentin, Córdoba recibe $4800 millones en esa semana de Vicentin, Santa Cruz recibe $3.000 millones, Chubut recibe $3.000 millones, Neuquén fue asistido con $4 mil millones y Mendoza con $1.900 millones".

"Hemos vuelto a los tiempos de billetera y látigo. A lo peor del kirchnerismo. Hemos vuelto sin tapujos. En ese contexto fue que se planteó. Este un gobierno que todo lo resuelve con el relato. Cuando tengan un desastre económico van a decir que tuvieron pocos muertos y ese fue el logro. Y para explicar la economía desecha van a decir que fue la herencia de Macri y la pandemia".

En tanto, Cornejo insistió con su crítica al kirchnerismo y dijo: "El kirchnerismo gobernante, porque este es un gobierno kichnerista, tiene un profundo desprecio por buena parte de la Argentina productiva. Solo le importan los votos del conurbano bonaerense. El resto de nosotros no les importa nada".

"Al gobierno de Alberto Fernández, que habla tanto, hay que mirarlo más por los hechos que por las palabras", completó al respecto.

Mientras tanto, en otro duro comentario respecto al kirchnerismo, expresó, respecto a Alberto y Cristina: "Son una única cosa. Alberto se presentó como el moderado que venía a ponerle límites a las locuras de Cristina y no es así. Se usó como táctica electoral para engañar a un conjunto de argentinos que rechazan a Cristina, pero que tampoco querían al gobierno de Macri. Se los sedujo con la figura de un peronista moderado. La verdad es que el programa es de Cristina. No hay un programa de Alberto Fernández".

Minetras tanto, respecto a la gestión del Gobierno nacional frente a la pandemia, manifestó: "El aislamiento social obligatorio era una de las herramientas más usadas en el mundo. Y eso está bien. Pero no digamos que ha sido inteligente porque hasta aquí hemos tenido pocos muertos. Porque paralelamente un estadista requería un equilibrio entre cuidar la economía y cuidar la salud, y que no se murieran los infectados. Y nunca fue planteado así. Un estadista debería haber armonizado la económica y la salud. Recuerdo que Alberto Fernández dijo literalmente 'prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos'. Hizo una opción al respecto. Cuando en otros países se ha buscado la armonía entre ambos conceptos".

Finalmente, le preguntaron sobre el rol del ex presidente Mauricio Macri en la oposición y dijo: "Hoy por hoy a nosotros no nos sobra nada. Y un ex Presidente no es para despreciar en nuestra posición de oposición. Es una persona valorada por el espacio político". Y aclaró, respecto a su relación con él: "Siempre fue tensa. Durante el gobierno mis diferencias las expuse en privado y en público. Pero fue una relación respetuosa. Hoy en día sigue siendo la misma. He conversado algunas veces con él en estos seis meses. Charlas sobre impresiones del país que pasó y del país que estamos viviendo".