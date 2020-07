De Marchi, con todo contra Cafiero: "¿Está nervioso?"

Con chicanas, reacciones y preguntas duras, el diputado mendocino Omar de Marchi (PRO) cuestionó al kirchnerismo en medio del primer informe virtual de gestión del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ante la Cámara Baja..

De Marchi tomó la palabra después de que Cafiero hablara una hora, criticara al macrismo y remarcara la preocupación del Gobierno ante el "discurso del odio".

"Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Ha tenido un mensaje lleno de odio, ministro, ¿cómo se siente? ¿Está nervioso? Si hubiera cumplido con la Constitución, estaría más aclimatado", le marcó cuando le tocó el mendocino.

Gracias Fer! Acá les dejo la intervención https://t.co/2Z1eLmXSts — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 30, 2020

Irónico, De Marchi agregó: "Esta sería la octava vez que rendiría cuentas, pero es la primera vez que nos visita. Lo sabemos, nunca les gustaron los controles, ni en los doce años anteriores. Pero sepa que venir a rendir cuentas no es una visita de cortesía, es una obligación constitucional".

"Nunca tuvieron plan económico, ni lo tienen. No enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron, y porque no lo tienen", lanzó De Marchi. "¿Cómo piensan pagar la diferencia entre lo que recaudan y lo que gastan", interrogó.

Esta es la segunda parte de mi intervención. pic.twitter.com/H6eNrLwk3T — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 30, 2020

"Pusieron a la Argentina de rodillas. Ya estábamos de pie, erguidos. Tratando de resolver problemas estructurales después de doce años de kirchnerismos, de diez años de menemismo, eso fue un flagelo".

También dijo que hay "odio en el rostro de la vicepresidenta cuando habla" y se refirió además al "rostro desconcertado y obediente de Alberto Fernández de Kirchner".