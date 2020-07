Crítica alusión a Omar Palermo en la columna de Pagni sobre la reforma

El periodista Carlos Pagni hizo una crítica alusión al ministro de la Corte mendocina Omar Palermo en su columna de hoy en el diario La Nación.

Pagni perfiló en la nota titulada "La comisión Beraldi" a los integrantes de la comisión de 11 expertos que asesorará al presidente Alberto Fernández en la reforma judicial y la ampliación de la Corte.

En la descripción le dedicó un bloque ácido a Palermo, quien a juicio de periodista proporcionará "el servicio más catastrófico" para el Presidente.

Tal como había adelantado MDZ días atrás, Pagni confirmó que Palermo fue invitado a la comisión "a instancias de la senadora Anabel Fernández Sagasti". Luego se detuvo en el conflicto provincial en el que el juez de la Corte es protagonista.

"Palermo es juez del máximo tribunal de Mendoza y está protagonizando un escándalo en esa provincia. Allí el gobernador radical, Rodolfo Suárez, designó como jueza de la Corte, con acuerdo de la Legislatura, a María Teresa Day. Como no aprueba el perfil ideológico de esa abogada, el PJ objetó la designación con el argumento de que no ejerció la profesión durante 8 años, como es obligatorio. Day no fue litigante, porque estuvo trabajando en la Justicia. Palermo, que controla una de las salas de la Corte provincial, encabeza un bullicioso intento de destitución de la jueza, sin destino institucional a la vista", escribió el periodista de La Nación.

Fui Amicus Curiae propuesto por Clarín. Impugné la democratización de la justicia de CFK. Logré la declaración de inconstitucionalidad de la ley de subrogancias de CFK. Publiqué un libro en 2019 donde en soledad doctrinaria dije que CFK no puede ser indultada ni amnistiada. — Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 30, 2020

Y cerró con dos frases lapidarias: "Su designación en la comisión asesora parece una convalidación de esa turbulencia. La situación de Mendoza podría ser un espejo que adelanta".