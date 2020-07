Un asesor de Alberto Fernández dijo que Patricia Bullrich "salía borracha y decía que todos anden armados"

Leandro Santoro es un legislador porteño y uno de los asesores más cercano al presidente Alberto Fernández y, este miércoles, disparó munición gruesa contra la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, a quien acusó de salir "borracha de los restaurantes" y decir que "el que quiera andar armado, que ande armado".

Santoro fue entrevistado por una radio a raíz del caso del jubilado que mató a un ladrón en Quilmes y de las frases del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien hizo una defensa del accionar del jubilado, pero el legislador aclaró que Berni "también salió a decir que era una locura que la sociedad civil tuviera armas".

"Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo que 'el que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'. Esa es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo", planteó Santoro para diferenciar uno de otro.

Esa frase habría sido pronunciada por Bullrich en noviembre de 2018, tras ser escrachada por estudiantes universitarios en Río Cuarto, Córdoba, en medio del debate público por el caso del policía Luis Chocobar.

Santoro y Alberto

"Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema lineal ni podemos ser tan simplistas. Condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer; y después condenar el robo. Pero es un tema complicado", cerró.