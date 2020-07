Javier Iguacel, indignado con su imputación: "Es una venganza porque bajamos el costo de la obra pública"

El ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel publicó en su cuenta de Twitter su descargo tras ser imputado por el juez Rodolfo Canicoba Corral por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a autopistas por parte del Estado Nacional.

"Soy el principal testigo de la causa de la obra pública en Santa Cruz. Por eso el juez Canicoba Corral me procesa en tiempo récord (1 día) en causa peajes, porque me quieren sacar de dicha causa. Al estar procesado pueden pedir la anulación de mi declaración", comenzó su hilo explicativo Iguacel.

"Lo que entiendo de la denuncia de Thailade, pero no puedo comprobar porque no me permitieron ver las supuestas pruebas, es que defraudé al Estado en la conclusión de la renegociación de contratos de peaje en los accesos a Buenos Aires", continuó su descargo el ex funcionario.

"Cuando llegué a Vialidad, un organismo técnico por excelencia, tenía miles de carpetas y problemas inconclusos. Deudas impagas, juicios contra el Estado y miles de muertes por accidentes de tránsito por las rutas de la muerte o rutas de la desidia. Entre todas esas cosas había una renegociación de esos contratos iniciada en 2002 e inconclusa, un juicio multimillonario contra el país y obras sin hacer como el tercer carril a Tigre, puentes en Panamericana, el ensanche en acceso Oeste y hasta el mantenimiento para pavimento", recordó Iguacel.

Soy el principal testigo de la causa de la obra pública en Santa Cruz. Por eso el juez Canicoba Corral me procesa en tiempo récord (1 día) en causa peajes, xq me quieren sacar de dicha causa. Al estar procesado pueden pedir la anulación de mi declaración — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) July 21, 2020

Y completó: "Se trabajó para concluir dicha renegociación y Vialidad elevó un informe y propuesta que revisó la oficina anticorrupción, SIGEN, procuración del tesoro y tuvo dos audiencias públicas. Las recomendaciones fueron incluidas y los errores subsanados. Eso fue elevado al Ministerio de Transporte. Soy un ciudadano común, tengo los mismos bienes que hace 4 años. No me van a ver con autos de lujo, yates, aviones ni cientos de estancias. No las tengo ni me interesa tenerlas. Vivo en mi pueblo, en una calle común, en la casa que me construí. Las irregularidades que vi las denuncié. No todos somos lo mismo".

Por último, el ex director de Vialidad Nacional atribuyó su imputación a "una venganza de ciertos sectores a los que les molestó que hayamos bajado un 40% el costo de obras (bajamos de 4 a 2,5 Millones de dólares el costo de autopista), que hayamos hecho licitaciones transparentes y que hayamos hecho las cosas bien".