Alivio transitorio: el Nación otorgó 6 meses de gracia a Mendoza y refinanció la deuda a 5 años

El Gobierno respira con algo de alivio: el Banco Nación aprobó la refinanciación de la deuda de Mendoza por casi 11 mil millones de pesos y el dato que más festeja Rodolfo Suarez es que se liberó de pagar cerca de 1800 millones que vencían durante los próximos 6 meses. Justamente ese es el plazo de gracia que le otorgó el Banco.

Todo, tras haberse dilatado una negociación con fuertes tintes políticos y de haber tenido que pagar las cuotas de junio y julio. El otro punto de controversia que aún no tiene solución final pero en el que sí hubo un gesto de "paz" tiene que ver con el contrato del Banco como agente financiero de Mendoza. Es que el convenio original propuesto por el Banco obligaba a la Provincia mantenerse cautivo del Banco hasta que saldara la deuda, es decir 5 años. El contrato aún no vence, pero el Gobierno tenía pensado renegociar en otros términos y no con la deuda como materia de presión.

La deuda de Mendoza está en UVA's. El total es de casi 197 millones de "UVA's", que al valor de hoy son 11 mil millones de pesos. A eso le sumará un interés del 5% sobre el capital adeudado.

El convenio fue ratificado por Rodolfo Suarez a través del Decreto 883. El Gobierno lanzó una reestructuración de toda la deuda. Con el Nación había un acuerdo "de palabra" que se demoró en concretarse. Ahora le falta al Ejecutivo cerrar la parte más árida: el canje de la deuda por 590 millones de dólares. Técnicamente la provincia está en dafault porque no pagó el vencimiento de 25 millones de dólares del bono que se está renegociando.

Las condiciones con el Nación