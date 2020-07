Arde la interna K: durísimo cruce entre Juan Grabois y Julio De Vido

El ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, salió a respaldar la carta que la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le envió al presidente Alberto Fernández ​criticándolo por reunirse con los principales empresarios del país. El dirigente social Juan Grabois rápidamente salió a cruzarlo con durísimas acusaciones.

"Saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo. No se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas", escribió De Vido en su cuenta de Twitter.

El ex funcionario kirchnerista "bancó" la carta abierta que Bonafini le envió al presidente criticándolo por reunirse con los principales empresarios del país y haberse mostrado junto a ellos durante el acto que encabezó en los festejos del Día de la Independencia.

SALUDO Y COINCIDO ABSOLUTAMENTE CON LA NOTA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO NO SE PUEDE TAPAR LO EVIDENTE EN NOMBRE DE LA RELACIÓN DE FUERZAS. @PrensaMadres pic.twitter.com/7Ex6s38XFt — Julio De Vido (@JulioDeVido) July 14, 2020

"Después de mucho discutirlo nos dirigimos a usted con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país", se quejó Bonafini en la carta que fue respaldada por De Vido.

No sé como te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente. — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 14, 2020

"No sé cómo te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente", cruzó Grabois a De Vido.

La respuesta no se hizo esperar y fue con una dura acusación de parte del ex funcionario kirchnerista. "Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, contá los negocios que hacías con la (Carolina) Stanley para cagar a la gente. A mí Macri me metió preso y a vos te garpaba, cagador", arremetió De Vido.

Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, conta los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente.



A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba cagador. — Julio De Vido (@JulioDeVido) July 15, 2020

"Mentís. A mí Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes. Vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías. En vez de delirar con heroísmos imaginarios y llorar de víctima, deberías pedir perdón a la sociedad", cerró el cruce Grabois.