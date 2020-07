Financial Times: la tapa que vincula a Cristina Kirchner con el asesinato de Gutiérrez

El diario británico Financial Times publicó en la tapa una foto que relaciona a Cristina Fernández de Kirchner con el asesinato de su ex secretario, Fabián Gutiérrez. El título señala: "El violento asesinato del ex ayudante de Cristina Fernández conmueve a Argentina".

El artículo explica que "la oposición exige respuestas tras la muerte de un testigo clave en una investigación de corrupción de alto perfil". El periódico que se edita en Londres, habla de una vicepresidenta "poderosa" y no deja de remarcar que es polémica que "la fiscal en la investigación que se lleva a cabo en el bastión político de su familia en la provincia de Santa Cruz también es su sobrina".

Si bien aclaran que hay cuatro detenidos por el brutal asesinato de Gutiérrez y que uno de los detenidos tuvo una relación con la víctima, el escrito lo pone en duda: "Muchos creen que la verdad que rodea la muerte puede ser esquiva".

Además, desde Inglaterra comparan la muerte de Fabián Gutiérrez con la de Alberto Nisman, a la que la califican de "misteriosa". Y agregaron sobre el ex secretario de CFK: "Se vio atrapado en uno de los mayores casos de corrupción en la historia argentina"

Por último, analizaron la imagen de Alberto Fernández: "Su popularidad se ha hundido como un estricto bloqueo de coronavirus ha hundido a la economía en una recesión más profunda".