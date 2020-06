Guillermo Moreno contra Axel Kicillof: "Tenía un café y lo quebró"

Guillermo Moreno no tiene cargos públicos actualmente, pero nunca desaparece de la escena política. Últimamente sus apariciones son para opinar acerca de los políticos de turno y, casi siempre, con duras críticas para ellos. En este caso la víctima de sus agravios volvió a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre quien aseguró, para menospreciarlo, que "en 2001 tenía un café y lo tuvo que cerrar porque lo quebró".

Moreno, quien fuera secretario de Comercio durante las gestiones kirchneristas, volvió a mostrarse crítico respecto de Kicillof y puso en duda las aptitudes del gobernador bonaerense para gestionar la economía durante la pandemia.

Sin embargo, las críticas no terminaron en Kicillof, sino que se extendieron al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. "Alguien que no pasó por el sector privado, que nunca fue gerente de ninguna empresa, no puede estar en el sector público". Indirectamente, la crítica se hizo extensiva también para Kicillof.

Allí fue cuando Moreno hizo referencia al negocio que supo tener el actual gobernador bonaerense. "Lo máximo que tuvo fue un café, que en 2001 lo tuvo que cerrar porque quebró. Me lo dijo él a mí y después nunca más trabajó (en el sector privado)”.

Luego, y ya apuntando directamente contra Guzmán, expresó: “¿Cuántas veces pudo haber hablado con Moyano? ¿Qué es entender de economía? Entender de economía significa que tuviste una formación razonablemente técnica en la facultad y después gastaste la suela de unos borceguíes así de altos caminando la calle”.

Por último, en una entrevista brindada al canal Crónica TV, Moreno dijo que actualmente hay una "pobreza escandalosa" y que cuando finalice la cuarentena llegará al 50%.

En ese sentido, afirmó que “Alberto Fernández es el que tiene una gran responsabilidad por delante” para cambiar esta situación. “Le dijimos al Presidente que si quiere entrar en un modelo de producción y trabajo desde la concepción peronista acá tiene el esquema” pero que “no siga por el lado de valorizar la renta y la especulación porque eso no es una economía peronista”.