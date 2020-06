Ofelia Fernández se indignó con los "trolls", pero no confirmó si dona su sueldo

View this post on Instagram

Tal vez me esfuerzo mu00e1s de lo que deberu00eda en desmentir algunas cosas, pero como creo en la verdad creo tambiu00e9n en que hay que dejarla lo mu00e1s clara posible para salvar a quien cae en trampas que estu00e1n diseu00f1adas precisamente para atrapar gente y meterla a la lu00f3gica del odio. Ademu00e1s de saber que hay algunos medios que publican noticias falsas pero nunca sus desmentidas, porque repito la verdad parece haber dejado de importar si la mentira les sirve para hacer polu00edtica. Aprovecho y agradezco a toda la gente que me lee y escucha y me expresa su apoyo, o me comparte sus diferencias desde las ideas y no desde la mentira. Gracias a ustedes se que si intento alguna vez ser tan cararrota no tengo soldados sino compau00f1erxs, que no dudaru00e1n en cachetearme para que mire la realidad. Lo agradezco porque evidentemente a toda esta gente es eso lo que les falta, ademu00e1s de buenas intenciones y voluntades.