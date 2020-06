Guerra de tuits: Alberto publicó un video de Alfonsín y saltó Cornejo

El presidente Alberto Fernández publicó anoche en las redes sociales un video protagonizado por el ex mandatario Raúl Alfonsín, y aseguró que ver al "padre de la democracia" en ese registro audiovisual le permite "reafirmarse en sus convicciones".



"Cuando me preguntan cómo estoy y si pienso aflojar, miro este video del padre de la democracia y reafirmo mis convicciones", señaló Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter que acompaña las imágenes del ex presidente.



En el video, Alfonsín pronuncia un discurso en el que se refiere a un hombre que exhausto camina por la nieve y duda de poder continuar ante las inclemencias del tiempo.



"Ese hombre, mientras caminaba y pensaba en rendirse, se decía a sí mismo: 'Debo caminar porque mi mujer cree que lo hago; debo seguir porque mis hijos confían en que sigo; debo luchar porque mis amigos saben que lo hago", pronunciaba Alfonsín con tono solemne en esa alocución.



Y luego agregaba: "Tenemos que pedirle a la gente que siga adelante porque es lo que necesitamos para afianzar una democracia con contenido social".



"Por los que sufren, por los que esperan, por la gente que confía en nosotros y por la salud de la República seguiremos marchando. Juntos. Siempre", remarcó Fernández en el texto que escribió.

Si quiere hablamos de marchas @alferdez. Sabe en qué marcha hubiese estado hoy Raúl Alfonsín? Él estaría junto Dionisio Scarpin, intendente radical. Allí en Avellaneda, Santa Fe, defendiendo la democracia contra el populismo . Vea este video pic.twitter.com/UBexpRawmV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 21, 2020

Y, ante esta publicación, el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, no se quedó callado y le respondió al presidente con otro video del ex presidente radical: "Si quiere hablamos de marchas @alferdez. Sabe en qué marcha hubiese estado hoy Raúl Alfonsín?", expresó el ex gobernador.