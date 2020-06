Alberto Fernández volvió a condicionar Portezuelo: "Quiero que haya una administración conjunta"

El presidente Alberto Fernández habló, en una entrevista grupal, sobre la obra Portezuelo del Viento y volvió a remarcar que no está de acuerdo con uno de los ejes del plan: que Mendoza administre la represa. Por eso dijo que el freno que puso y las dudas sobre el pago que la Nación debe hacer tienen que ver con su intención de que la obra y la represa la "administren" todas las provincias.

"Lo que pido es que los gobernadores en esa obra, en caso de hacerse, no afecte a nadie. Esto se puede hacer. Lo que se puede hacer es una administración conjunta de las provincias afectadas y que nadie sienta que Mendoza hace la obra y se queda con el agua del Río Colorado", dijo el Presidente. Aunque no mencionó si cumplirá con los pagos que corresponden (en julio debe abonar otra cuota) sí mencionó la intención de "honrar" el compromiso, aunque con un condicionante. "Tenemos un compromiso con la provincia de Mendoza que queremos honrar como país, como país central, como Estado, como Gobierno,. Pero queremos honrarlo garantizando que no lastime a nadie", aseguró ante la pregunta de un periodista de Radio Nacional Mendoza.

"Qué es lo que veo con esa obra, con la que no estoy particularmente en desacuerdo ni mucho menos, pero que las consecuencias de esa obra afectan a mucho más que la provincia de Mendoza. Lo que pido es que los gobernadores en esa obra, en caso de hacerse, no afecte a nadie. Esto se puede hacer", aseguró. Y tomó un argumento de La Pampa para cuestionar el proces. "El impacto ambiental se hizo solo en Mendoza y no en el resto de las provincias. No puedo estar en contra de la obra porque yo era jefe de gabinete de Néstor cuando se programó. Pero me doy cuenta que la obra avanzó como una obra exclusivamente mendocina y desde entonces no se prestó atención a las otras provincias que se ven afectadas", aseguró.

Portezuelo del Viento es una obra que la Nación tiene obligación de pagar por el acuerdo al que se llegó para compansar a la Provincia por los perjuicios que generó la Promoción Industrial. La represa estará en el Río Grande, que es afluente del Colorado. El acuerdo le entrega la potestad del manejo a Mendoza, incluida la regulación del agua (de ese río que es mendocino) y de la explotación de la energía.

Fernández quiere "coparticipar" esas potestades. "Cuál es el conflicto en que esa obra se haga y en la administración final de las aguas participen los mendocinos, los neuquinos, los pampeanos, los rionegrinos y los bonaerenses. No debería ser un conflicto. Debería ser una obra que se haga, que sirva a los mendocinos y que sirva a todos. Eso es lo único que planteo. Quiero a Mendoza, quiero que esa obra se haga con el acuerdo de todos. No es tan difícil de hacer. No planteo un punto de conflicto. El conflicto existe y estoy planteando una solución", aseguró.