Cornejo sobre el freno a Portezuelo: "No me consta que sea un pase de factura"

Luego de reunirse con Rodolfo Suarez y los legisladores nacionales mendocinos para aunar una estrategia común por Portezuelo del Viento, el diputado Alfredo Cornejo se desligó de las teorías que vinculan el posible freno a la obra con un pase de factura del gobierno nacional hacia la oposición. "Si fuese un pase de facturas sería una barbaridad. Una amenaza gravísima. A mi no me consta que sea una presión hacia mi", remarcó.

De esta manera intentó despegarse de las versiones que circulan sobre el trasfondo político y la supuesta presión del oficialismo nacional para que Cornejo acompañe la designación de Daniel Rafecas como procurador.

Por otro lado, Cornejo destacó que el convenio firmado entre la provincia y el gobierno nacional debe respetarse y aseguró que si el 28 de julio no se realiza el desembolso que está establecido "hay que ir a la Justicia para hacerlo ejecutar". "No hay otra opción. Esperemos que se cumpla como se ha hecho hasta aquí", remarcó el titular de la UCR a nivel nacional. "El convenio dice que el Estado nacional entra en default si no paga las cuotas. Ojalá no pase nada y se sigan cumpliendo", adhirió.

Por otro lado, sostuvo que Suarez fue categórico en este sentido y dijo que sigue la obra y el proceso de licitación. "Todos lo hemos apoyado todos en ese sentido", remarcó. "Todos los trámites de aprobación están cumplidos. El desarchivo del pedido de La Pampa no puede incidir en la licitación ni en ese proceso. Esperamos que esto siga adelante. Mendoza necesita la obra y empleo", sostuvo el exgobernador.

Además, cuestionó al presidente Alberto Fernández por sus dichos en la provincia de La Pampa, donde manifestó que no podía financiar una obra que era cuestionada por cuatro provincias.

"Es un error grave del presidente decir que no puede financiar una obra que cuatro provincias rechazan. En primer lugar porque tres de esas provincias acordaron y en segundo lugar porque no financia. Ese dinero es de Mendoza", remarcó haciendo referencia a la deuda histórica por la promoción industrial.