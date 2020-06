Alberto frenó al kirchnerismo y analizan otras variantes para Vicentin

Durante una reunión con las autoridades de la empresa agrícola Vicentin, el presidente Alberto Fernández intentó despejar fantasmas y tomó cierta distancia del proyecto kirchnerista de expropiación que impulsa la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. “Yo quiero un plan de salvataje, y no me gusta el concepto de la expropiación arbitraria. Aquí no hay un tema ideológico, el único recurso jurídico que tengo es la expropiación. Y por eso lo voy a usar. A mi me interesa salvar a la empresa, es mi único objetivo. Quiero que lo entiendan”, aseguró el mandatario.

El encuentro se realizó en la Quinta de Olivos y allí estuvo el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli. Según el grupo cerealero “existen diferentes alternativas público-privadas superadoras” a la expropiación de la empresa anunciada por el gobierno nacional, y aseguró que su prioridad es “proteger la compañía y garantizar las fuentes de trabajo”. “Nos manifestó su determinación de salvar a la compañía, objetivo con el cual naturalmente coincidimos. No estamos de acuerdo con el procedimiento de expropiación que el Presidente considera como el adecuado para ese fin”, puntualizó el directorio al respecto.

Anoche Alberto Fernández abrió una instancia de diálogo con las autoridades de la intervenida Vicentin para ver si encuentran una "propuesta superadora". En este sentido el plan de expropiación de la agroexportadora Vicentin sigue sobre la mesa, el gobierno nacional sacó el pie del acelerador.

Sobre todo teniendo en cuenta cuestiones jurídicas que impedían avanzar al ritmo que pretendía el kirchnerismo. Por este motivo el proyecto de ley no se enviará hasta que concluyan las negociaciones y otra de las opciones que se puso sobre la mesa es que se avance con una expropiación parcial.

El Presidente reveló al CEO Nardelli que su intención es crear un fondo fiduciario con todas las empresas vinculadas a Vicentin, y que su administración estaría en manos del Banco Nación por su peso específico en el concurso de acreedores.

Alberto Fernández añadió que YPF Agro tendría un papel relevante en la gestión del fondo fiduciario, y que su prestigio permitiría recuperar la confianza de los productores que ahora se resisten a vender sus granos a Vicentin.

“Me imaginó un grupo con el nombre YPF-Vicentin”, comentó el jefe de Estado en Olivos. Dos horas después de concluida la reunión de acercamiento, Nardelli aprobó un comunicado oficial que implica el comienzo de una larguísima batalla jurídica que iniciará hoy en Santa Fe y puede concluir en la Corte Suprema.

“El Presidente de la República, Dr Alberto Fernández, nos manifestó su determinación de salvar a la compañía, objetivo con el cual naturalmente coincidimos, no estamos de acuerdo con el procedimiento de expropiación que el Presidente considera como el adecuado para ese fin”, sostuvo el directorio de Vicentin.

Según el periodista de La Nación Diego Cabot empezará ahora a trazarse un camino mucho más moderado para estatizar Vicentin, de acuerdo al derecho comercial. Detrás de la cáscara expropiadora seguramente el Banco Nación negocie comprar acciones a cambio de su acreencia. Deberá renunciar a verificar su crédito y el Estado se convertirá en accionista del grupo. Es posible que ese sea el camino.

Del encuentro de ayer en Olivos participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Agricultura, Luis Basterra, junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Llamó la atención que no estuvo en la mesa la senadora Anabel Fernández Sagasti, a quien Alberto Fernández apuntó como la ideóloga del plan original de expropiación que parece haber quedado postergado.