El exsenador Edgardo Kueider seguirá en Paraguay: la condena no cerró su frente judicial y la extradición deberá esperar
La apelación de esa sentencia y un segundo expediente por presunto lavado de dinero mantienen frenada cualquier posibilidad de regreso del exsenador.
Lejos de un avión de regreso, el exsenador Edgardo Kueider continúa en Paraguay hasta nuevo aviso. La Justicia argentina espera su llegada desde hace casi un año. Sin embargo, las autoridades paraguayas fijaron una condición para habilitar el traslado: Kueider primero deberá resolver todas las causas abiertas en ese país.
Fuentes de la Justicia paraguaya señalaron que el proceso todavía tiene un largo recorrido. Según esa evaluación, la condena por tentativa de contrabando será revisada por una instancia superior y, además, resta el desarrollo del juicio por lavado de activos. Ese camino podría extenderse entre uno y dos años antes de que la extradición pueda concretarse.
Situación judicial
Aunque el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción lo sentenció a dos años y dos meses de prisión condicional, el exsenador no cumplirá una pena de cárcel por ese expediente porque el delito fue considerado una tentativa y no un hecho consumado. La misma resolución alcanzó a su pareja, Iara Guinsel, quien recibió un año y diez meses de prisión condicional.
La realidad es que la sentencia tampoco quedó firme. La defensa de Kueider ya anunció que presentará una apelación, por lo que el proceso seguirá abierto.
Sin embargo, el punto más complicado para el exlegislador no es el expediente por contrabando, sino el procesamiento por presunto lavado de activos, una investigación que está en manos de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez, con intervención del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.
La acusación involucra a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, vinculados con la firma Goldsur, con quienes, según la acusación, Kueider y Guinsel habrían cometido las maniobras investigadas a través de operaciones inmobiliarias.
Para eso se investigan las compras de seis inmuebles que actualmente están embargados. Además, se mantienen como garantía: US$300.000 aportados por el abogado Ricardo Preda del Puerto en la causa por contrabando; un inmueble ubicado cerca de Asunción presentado como garantía en el expediente de extradición; un terreno valuado en alrededor de 500 millones de guaraníes; bienes que el fiscal Ysrael Villalba aclaró que “pasarán a las arcas del Estado”.