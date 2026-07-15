El exsenador Edgardo Kueider seguirá en Paraguay: la condena no cerró su frente judicial y la extradición deberá esperar

La apelación de esa sentencia y un segundo expediente por presunto lavado de dinero mantienen frenada cualquier posibilidad de regreso del exsenador.

Lejos de un avión de regreso, el exsenador Edgardo Kueider continúa en Paraguay hasta nuevo aviso. La Justicia argentina espera su llegada desde hace casi un año. Sin embargo, las autoridades paraguayas fijaron una condición para habilitar el traslado: Kueider primero deberá resolver todas las causas abiertas en ese país.

Fuentes de la Justicia paraguaya señalaron que el proceso todavía tiene un largo recorrido. Según esa evaluación, la condena por tentativa de contrabando será revisada por una instancia superior y, además, resta el desarrollo del juicio por lavado de activos. Ese camino podría extenderse entre uno y dos años antes de que la extradición pueda concretarse.

Edgardo Kueider, senador nacional. Foto: Noticias Argentinas Situación judicial Aunque el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción lo sentenció a dos años y dos meses de prisión condicional, el exsenador no cumplirá una pena de cárcel por ese expediente porque el delito fue considerado una tentativa y no un hecho consumado. La misma resolución alcanzó a su pareja, Iara Guinsel, quien recibió un año y diez meses de prisión condicional.

La realidad es que la sentencia tampoco quedó firme. La defensa de Kueider ya anunció que presentará una apelación, por lo que el proceso seguirá abierto.

Sin embargo, el punto más complicado para el exlegislador no es el expediente por contrabando, sino el procesamiento por presunto lavado de activos, una investigación que está en manos de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez, con intervención del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.