Condenaron al exsenador Edgardo Kueider a 2 años de prisión en suspenso por los US$200.000

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó a Edgardo Kueider, y a su exsecretaria. En el caso de Iara Guinsel, es un año y 10 meses también en suspenso.

La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider a 2 años de prisión. También el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos condenó a su exsecretaria, Iara Guinsel, a un año y 10 meses. Ambas penas son en suspenso.

Esto es por el caso de tentativa de contrabando, cuando en 2024 intentaron entrar a Paraguay desde Foz do Iguazú con 200 mil dólares sin declarar.

Cabe destacar que Kueider había sido previamente procesado en el país limítrofe por lavado de activos por la compra de seis departamentos y cocheras en un lujoso edificio en Asunción. Desde la Fiscalía investigan si los fondos para estos movimientos tienen origen en actividades ilícitas.

El caso de Edgardo Kueider y los dólares Kueider ingresó a Paraguay en 2024 en una Chevrolet Trailblazer a nombre de Daniel "Gonzalito" González, apuntado como supuesto testaferro del exsenador de Entre Ríos. De manera unánime, el Tribunal consideró que "Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración", y que ya habían entrado en otras cinco ocasiones.