Cristina Kirchner sobre el espionaje: "La asociación ilícita eran ellos"

La vicepresidenta Cristina Kirchner consideró hoy que "la asociación ilícita eran ellos", en referencia al gobierno de Mauricio Macri por las presuntas escuchas ilegales que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría realizado durante la gestión anterior.



"La asociación ilícita eran ellos", dijo Cristina Kirchner en un video publicado en su cuenta de Twitter, en la que hizo referencia a su paso, el lunes pasado, por el juzgado N° 1 de Lomas de Zamora que investiga las escuchas.



"Durante dos horas y medía escuché las explicaciones del juez y la fiscal de la causa en Lomas de Zamora donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita que, como tal, tenía por objeto la comisión de diversos delitos: todos los necesarios para destruir opositores", relató la Vicepresidenta y ex mandataria.



"Hace dos días confirmé lo que siempre supe y lo que, en definitiva siempre denuncié", agregó en el material audiovisual con la voz en off mientras se ven imágenes de su llegada al juzgado de Lomas.

La asociación ilícita eran ellos. pic.twitter.com/lmQcgnOsxJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 11, 2020

Y continuó: "Allí pude enterarme de cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza".



También contó que, en esa oportunidad, "el juez de la causa nos explicó y demostró sobre un pizarrón la articulación entre narcotraficantes; agentes y funcionarios de la AFI; policías de la ciudad de Buenos Aires; agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal; agentes de Policía de Seguridad Aeroportuaria; periodistas; denunciadoras seriales; y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri".



"Mientras escuchaba de las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, sobre el Instituto Patria y también sobre Unidad Ciudadana, no podía dejar de pensar en mis hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre como jefa", agrega la Vicepresidenta.



Con respecto a las causas judiciales en la que está procesada, Cristina Kirchner reflexionó: "Pensar que armaron cuatro causas judiciales en Comodoro Py por supuestas asociaciones ilícitas diferentes en la que por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas las causas me acusaban de ser la jefa".

"Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué, la verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían: una verdadera asociación ilícita", sentenció.



Luego, opinó sobre el supuesto espionaje que realizó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza, al que calificó de "algo verdaderamente impresionante".



En otra parte del video, Cristina Kirchner criticó a algunos medios de comunicación al señalar: "Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en el cargo de esos servicios como una cuestión de poder o de lucha interna".



Mientras en el video se observan imágenes de archivo de programas periodísticos en los que se hablaba sobre las causas judiciales en la que se la involucra, Cristina Kirchner señaló: "Creo que todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos, sino que ha sido complicidad política con todo lo que pasó en Argentina".



Sobre las expectativas de que se haga justicia, señaló: "Bueno, la verdad que a esta altura ya no sabría que contestar. Pero sí, en el fondo, espero que así sea".



La Vicepresidenta se presentó el pasado lunes en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, donde se interiorizó sobre los elementos reunidos por la justicia en una investigación por espionaje del que habría sido víctima durante el gobierno de Macri.



La ex mandataria permaneció en ese tribunal por espacio de tres horas, en las que estuvo acompañada por su abogado Carlos Beraldi y se reunió con el juez de ese distrito, Federico Villena, quien la había convocado la semana pasada.



Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora y pidió ser querellante en la misma causa.