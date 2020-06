Guillermo Moreno: "Queda claro que el Presidente mostró la hilacha, tiene que ser prudente"

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, le respondió en duros términos al presidente Alberto Fernández, que hoy lo cruzó por haber rechazado la intervención de Vicentin.

"Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad (de la intervención) antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea (por su irrupción en el Grupo Clarín)", había dicho el Presidente en radio 10.

En diálogo con LA NACION, el ex funcionario kirchnerista defendió los modos en los que llevó a cabo su gestión, aseguró que el Presidente "mostró la hilacha" al usar "argumentos del sector privado" y le pidió "prudencia".

"Escuché al Presidente. Debe mantener la prudencia. Eso (la asamblea en el Grupo Clarín) fue dentro del sector privado con las reglas y discusiones de ese sector. En múltiples asambleas hay conflictos y en ningún momento, durante esa discusión, no se defendieron los intereses del Poder Ejecutivo", dijo Moreno.

Y agregó: "El Presidente tomó los argumentos de los accionistas del sector privado, se apoya en los argumentos que atentaban contra los intereses del Ejecutivo que yo representaba. Quedó claro que mostró la hilacha".

Moreno insistió en su opinión que había motivado la crítica del Presidente. El exsecretario de Comercio reiteró que la intervención que dispuso el Ejecutivo a la empresa Vicentin "no es legal".

"La defensa que hace el Gobierno no es lógica. No se puede penetrar la hacienda de un tercero. Él no puede desplazar al directorio de ninguna compañía, pero mucho menos de esta, que fue ratificada por el juez", señaló y aclaró que sí es legal que se avance con la expropiación en el Congreso. Fuente: La Nación