Filmus, sobre Malvinas: "Están ocupadas por la prepotencia de las armas y la desigualdad"

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, sostuvo hoy que "no somos un país completo hasta que no vuelva a flamear nuestra bandera en las Islas Malvinas", y consideró que la soberanía es "uno de los temas centrales que se transmite de generación en generación".



Así lo afirmó al participar hoy del acto por el sexto aniversario del Museo Malvinas, en la sede ubicada dentro del Espacio Memoria y Derechos Huamnos (ex ESMA), del que participaron también los ministros de Cultura y Educación, Tristán Bauer y Nicolás Trotta; el director del museo, Edgardo Esteban y ex combatientes.



"Cuando subimos o bajamos la bandera cada vez que hay una fecha patria, en un pedazo de la Argentina esto no se puede hacer, está prohibido", reflexionó Filmus, al conmemorarse hoy el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.



"¿Nos damos cuenta de lo que significa eso? No se puede decir que somos un país totalmente independiente porque hay una parte del país ocupada por otros: es el único caso en América Latina y uno de los pocos en el mundo", agregó Filmus.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, celebramos el sexto aniversario del @MuseoMalvinas con la convicción de que no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI. pic.twitter.com/HGRY7U0cbg — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) June 10, 2020

En ese marco, planteó que "convivimos hace 187 años sabiendo que hay una parte de nuestro territorio ocupada por una potencia, sólo por la prepotencia de las armas y la desigualdad".



Filmus sostuvo que "esas generaciones transmiten hace 187 años que no somos un país completo hasta que no vuelva a flamear nuestra bandera en las Islas Malvinas, y a eso nos comprometemos, para eso trabajamos, y no hay cuestiones partidarias en este sentido".