Qué dijo Carlos Lampe, figura de Bolívar, antes de enfrentar a la Lepra
Carlos Lampe, experimentado arquero del equipo boliviano, se refirió al histórico partido que se jugará este martes en el Malvinas Argentinas.
Independiente Rivadavia atraviesa las horas previas a uno de los momentos más importantes de su historia. Este martes, desde las 19, el equipo que dirige Alfredo Berti tendrá su debut absoluto en el ámbito internacional cuando reciba a Bolívar de Bolivia por la primera fecha de la Copa Libertadores de América.
Luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, a la Lepra le llegó la hora de afrontar el máximo torneo de clubes del continente y su debut será ante una de las instituciones con mayor historia de esta parte del mundo y un habitual competidor de estas latitudes.
Tras la victoria ante Tigre del pasado jueves, en el marco de la fecha 13 del torneo Apertura, el cuadro mendocino buscará ahora comenzar con el pie derecho su participación en la copa ante el hipotético rival con el que podría pelear mano a mano por un lugar en los octavos de final.
Qué dijo Carlos Lampe, la figura de Bolívar
El plantel de Bolívar arribó este domingo a Mendoza y durante la mañana del lunes llevó adelante la última práctica, en el predio de alto rendimiento de Godoy Cruz, en donde el entrenador argentino Flavio Robatto probó más variantes en el equipo titular, que aún no está confirmado.
De cara al choque ante Independiente Rivadavia, el histórico arquero Carlos Lampe habló del encuentro de este martes: “Nos han tocado rivales duros, porque están muy bien en sus ligas y este es el primero. Tenemos que jugar en una cancha donde va a estar muy lindo el ambiente, en donde van a apoyar y en donde ellos van a salir con todo a buscar su victoria”.
“Nosotros nunca especulamos y siempre jugamos de la misma manera, juguemos contra quien juguemos. Van a ver un equipo que propone, que intenta, e intentaremos llevarnos un buen resultado”, sentenció el ex Boca en diálogo con medios bolivianos.