Qué dijo Carlos Lampe, figura de Bolívar, antes de enfrentar a la Lepra

Carlos Lampe, experimentado arquero del equipo boliviano, se refirió al histórico partido que se jugará este martes en el Malvinas Argentinas.

El histórico arquero de Bolívar y la selección se refirió al juego ante Independiente Rivadavia de este martes en Mendoza.

Luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, a la Lepra le llegó la hora de afrontar el máximo torneo de clubes del continente y su debut será ante una de las instituciones con mayor historia de esta parte del mundo y un habitual competidor de estas latitudes.

Alfredo Berti DT Lepra Alfredo Berti esperó por la evolución de algunos jugadores para definir el equipo titular. Prensa CSIR Tras la victoria ante Tigre del pasado jueves, en el marco de la fecha 13 del torneo Apertura, el cuadro mendocino buscará ahora comenzar con el pie derecho su participación en la copa ante el hipotético rival con el que podría pelear mano a mano por un lugar en los octavos de final.

Qué dijo Carlos Lampe, la figura de Bolívar El plantel de Bolívar arribó este domingo a Mendoza y durante la mañana del lunes llevó adelante la última práctica, en el predio de alto rendimiento de Godoy Cruz, en donde el entrenador argentino Flavio Robatto probó más variantes en el equipo titular, que aún no está confirmado.

Embed - Carlos Lampe habló del partido ante Independiente Rivadavia De cara al choque ante Independiente Rivadavia, el histórico arquero Carlos Lampe habló del encuentro de este martes: “Nos han tocado rivales duros, porque están muy bien en sus ligas y este es el primero. Tenemos que jugar en una cancha donde va a estar muy lindo el ambiente, en donde van a apoyar y en donde ellos van a salir con todo a buscar su victoria”.