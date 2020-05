Cornejo, durísimo contra el gobierno: “El peronismo está jugando con fuego para empoderarse"

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, encabezó un encuentro por videoconferencia con casi 800 participantes de todo el país, donde se debatió sobre la situación política, económica y social, en el marco de la pandemia por coronavirus.



Junto a su par de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y la vicepresidenta del radicalismo nacional, Alejandra Lordén, Cornejo aseguró en su exposición que “apagar la economía nos va a traer problemas severos en la economía, la salud y se agravará la inseguridad”, según se informó en un comunicado.



“Queremos proponerle al gobierno, con diálogo profundo y serio, medidas tendientes a enfrentar la post pandemia”, subrayó el diputado por Mendoza y ex gobernador provincial. Este no es un momento para especular, es el momento de mantener las ideas del progresismo, dar otra versión a la oficial, que señale los errores y que advierta de los peligros que se vienen”, propuso Cornejo.



El legislador nacional añadió que “no es el momento de esconderse” y consideró que “el peronismo está jugando con fuego para empoderarse, quiere tener la suma del poder público”.



En este sentido, consideró que “la UCR será quien ocupe el lugar de opción frente al atropello del relato único”, reiteró la necesidad de que haya sesiones del Congreso Nacional, y cuestionó que el oficialismo “tiene mayoría en ambas cámaras, pero no les gusta que funcione el Congreso, porque la oposición tiene mayor visibilidad”.

“Tratan de demonizar al Parlamento”, dijo el diputado, y cuestionó las fallas en el sistema de votación a distancia en Diputados al indicar que "fue un papelón de la calidad de gestión del peronismo; no se podía votar, no pudieron entrar todos”, y opinó que hay “mucho relato, pero en la práctica no funciona nada”.



Por su parte, el titular del Comité Provincia de la UCR, Daniel Salvador, se refirió a la actual gestión que encabeza Axel Kicillof, al sostener que “el gobierno de la Provincia tiene las características de la parte más arbitraria que hay en la Nación”.



Asimismo, aseguró que en la provincia de Buenos Aires “no hay verdaderos Comités de Crisis, se tardó en la puesta en funcionamiento de la Legislatura de la provincia, y las excarcelaciones fueron definidas antes de la pandemia”.



En tanto, la diputada provincial y vicepresidenta del Comité Nacional del radicalismo, Alejandra Lordén, recordó la importancia del funcionamiento del Poder Legislativo al sostener que “las legislaturas de todas las provincias deben estar activas y trabajando, nuestro trabajo es esencial y es una de las patas de la democracia”.