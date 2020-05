Piden un protocolo especial para los geriátricos de Mendoza

El legislador del Partido Intransigente, Eduardo Martínez Guerra solicitó que Poder Ejecutivo impulse la aplicación de un protocolo de prevención y atención obligatorio con medidas de actuación en todas los geriátricos públicos y privados en la provincia de Mendoza.

“Ante el alarmante incremento de casos de contagio de COVID-19 en centros geriátricos, sin perder de vista que las personas mayores son muy vulnerables no solo por su edad si no por el acúmulo de múltiples enfermedades crónicas que la mayoría de ellos presentan, y en referencia a los hechos sucedidos, de público conocimiento, en residencias y centros socio-sanitarios o geriátricos públicos y privados, es que me atrevo a solicitar se considere la necesidad de que las personas mayores tengan una atención preferente en esta crisis, reviéndose las medidas planteadas hasta el momento, tanto para los adultos mayores asistidos en geriátricos y otros centros como así para los que viven en sus domicilios”, destacó el diputado.

Martínez Guerra consideró oportuno implementar un nuevo protocolo riguroso de prevención y atención con medidas de actuación en todas las residencias y centros socio-sanitarios o geriátricos públicos y privados. “Es urgente que el Ejecutivo arbitre los medios para que personas competentes controlen y comprueben que las residencias están cumpliendo con esos protocolos”, indicó. Además propone la implementación de medidas de higiene y prevención dotando a las personas que deban asistir a los adultos mayores de los recursos adecuados para realizar la labor en condiciones extrema de seguridad.

Entre las actuaciones urgentes, el legislador ve oportuno limitar aún más la entrada de personal externo a las residencias, dotar a todo el personal de mascarillas y material de protección, extremando las medidas de higiene y desinfección tanto en los espacios físicos como el de equipamiento que deben usar, hacer test en todas las residencias tanto a residentes como personal, para apartar a los profesionales infectados y aislar a los residentes infectados extremando las medidas de prevención, limpieza y desinfección.