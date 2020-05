El PJ rechazó otra vez el roll over que pide Suarez

"Aprobamos el Presupuesto 2020 y nuevo endeudamiento de emergencia ante la pandemia como oposición responsable y por eso sostenemos que el roll over no puede ser indefinido", señaló el senador Bermejo. Además, el legislador se quejó de que Suarez no coparticipe la ayuda nacional.