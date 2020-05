Ernesto Sanz fue espiado por el macrismo, según la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño

La denuncia presentada hoy por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, incluye un listado de más de 80 personas que habrían sido afectadas por el espionaje ilegal. Entre ellos aparece el dirigente radical mendocino, Ernesto Sanz.

Además, forman parte de la lista la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Veronica Magario; el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y el periodista Luis Majul.



También figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; el diputado Rodolfo Tailhade; el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, explicó Caamaño en su denuncia.

En otro fragmento, añadió: “En el marco de la intervención decretada por el PEN, se procedió al análisis de de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en áreas sensibles de esta agencia. Se procedió a analizar el contenido de un disco rígido marca Western Digital”.

En ese sentido, dijo que "se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.



A continuación, el listado completo de los nombres que aparecen en la denuncia