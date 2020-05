Sarlo reconoció que hizo un mal análisis de la fórmula Fernández-Fernández: "Me equivoqué"

La intelectual Beatriz Sarlo realizó anoche una autocrítica por lo que consideró que fue un error al analizar cómo sería el gobierno de Alberto Fernández antes de las elecciones, y el peso que tendría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo lo miraba con mucha expectativa. Como siempre tengo que decir me equivoqué. En realidad no me equivoqué con su inteligencia o su conocimiento del Estado; me equivoqué porque creí que era posible conformar a la dama con menos de lo que tiene en este Gobierno y no fue posible", expresó durante una entrevista en el canal TN.

"Tenía una fantasía equivocada, que ella iba a convertirse en una embajadora internacional de su propia ideología pensaba eso. Cometí ese error: no que se iba a quedar en la casa tejiendo y haciendo maldades...", agregó.

Sobre el porqué del peso que tienen Cristina y el kirchnerismo duro dentro del Gobierno, la ensayista consideró que "en democracia, el que aporta mayor cantidad de votos tiene la hegemonía en política".

De todas maneras, aunque indicó que la concentración de poder del gobierno en la pandemia beneficia a Kirchner, no lo hace la crisis económica, ya que "no le da la capacidad de maniobra que tendría en otras condiciones sociales y económicas".