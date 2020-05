Negri también cargó contra el Gobierno: "No hay un plan paralelo"

El jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió hoy que no observa "un plan paralelo" al aislamiento social por el coronavirus para "salir de una enorme dificultad económica" y cuestionó que, en el marco de la cuarentena, haya "una catarata de acciones" para "paralizar y llevar para atrás" las causas penales sobre hechos de corrupción.



En declaraciones a radio Mitre, Negri dijo que, si bien no está "en condiciones de decir que el presidente Alberto Fernández se haya enamorado de la cuarentena", no ve "un plan paralelo a las medidas de aislamiento sanitario para salir de la enorme dificultad económica a la que nos enfrentamos".



"Hubo velocidad para aislarse y todo nos comprometimos con eso, pero no veo un plan para salir", dijo el jefe opositor, por lo que reclamó "una convocatoria presidencial urgente a economistas, a actores de la producción y del trabajo para que ayuden a pensar la salida frente a la crisis".



En ese marco, Negri sostuvo que "lo peor que nos puede pasar es que haya fatiga de cuarentena, y fatiga de crisis económica".



Por otra parte, en el plano judicial, Negri afirmó que "hay una catarata de acciones tendientes a que se vuelva atrás todo lo que sucedió en el año 2006 y 2013 en materia de impunidad, en las causas penales iniciadas entre 2006 y 2013, y que involucran a Cristina Fernández de Kirchner".



El diputado radical por Córdoba aclaró, no obstante, que "por supuesto hay un derecho legítimo a la defensa en esos casos, pero no hay derecho a tomar al Estado para que garantice no solo la defensa, sino que paralice causas y las lleve para atrás".



En ese sentido, criticó que "la feria judicial, que lleva casi 80 días, algo único en el mundo, sólo se haya dejado de lado para dar prisiones domiciliarias en casos de corrupción".



En esa línea, también fustigó el hecho de que la Oficina Anticorrupción, cuyo titular es el fiscal Félix Crous, "se haya retirado como querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, que llevan un año y medio elevadas a juicio".



Finalmente, indicó que la oposición "le votó a favor 18 decretos de necesidad y urgencia al Gobierno, pero casi simultáneamente se saca un DNU para que el jefe de Gabinete tenga un poder absoluto para manejar y distribuir fondos".