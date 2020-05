Berni se alejó de la pandemia y habló de sexo: "No me considero un macho argentino"

El hoy ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dejó de lado por unos minutos su trabajo en relación a la cuarentena y brindó una entrevista donde habló sobre algunas costumbres personales y de cómo el estrés afecta el rendimiento sexual de los hombres al punto de reconocer que no se siente "un macho argentino".

Durante la nota en canal 9, el funcionario recordó su paso por la medicina a través de algunas fotos antiguas en las que se lo veía trabajando en diferentes hospitales y se refirió puntualmente a los efectos que puede generar la intensa actividad laboral.

En este sentido, Berni señaló que "uno a veces está tan acelerado que por ahí no duerme", por lo que reconoció que en ocasiones toma pastillas para facilitar el sueño ya que, aunque profesionalmente no es lo más recomendable, sostuvo que "es mucho peor no descansar" que recurrir a este tipo de medicamentos.

Fue en ese momento que la conductora del programa, Viviana Canosa, le preguntó si trabajar muchas horas también podría ocasionar peores relaciones íntimas con la pareja: "Eso tiene que ver con el estrés, la actividad sexual es proporcional a los niveles de estrés, eso es fundamental", respondió el ministro.

Ya metido en su faceta de profesional de la salud, el actual titular de la cartera de Seguridad en la Provincia resaltó que este es un problema que afecta "por sobre todas las cosas al hombre", porque el cerebro es el encargado "del llenado de los senos cavernosos".

Por otra parte, Berni reconoció que "siempre" está descalzo en su oficina o en cualquier lugar donde pueda estarlo: "Estoy cómodo y siento la necesidad de estar así. Mis pies andan en el barro, con borceguíes y no soy de aquellos que hacen un culto del cuidado de su físico. No me siento un macho argentino", aclaró.