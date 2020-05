Alfredo Cornejo afirmó que la crisis dejará "una cantidad de muertos enorme"

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, consideró hoy "un error garrafal" que se haya planteado "una contradicción entre salud y economía", y sostuvo que eso quedará "muy claro cuando empiecen a verse los resultados económicos de la pandemia". "Habrá una cantidad de muertes enorme no atribuibles al coronavirus pero sí a extrema pobreza, al extremo desempleo por depresión económica y depresión psíquica", sentenció.



Además, en lo que atañe a las medidas para mitigar la propagación del coronavirus, el titular del radicalismo a nivel nacional entendió que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "no tiene otra opción que cuadrarse a la estrategia sanitaria del Gobierno" y "seguir 'a pie juntillas' lo que diga".



En este sentido, en declaraciones formuladas a las radios La Red y Rivadavia, Cornejo argumentó que la ciudad de Buenos Aires "convive en el AMBA con el conurbano, que tiene problemas de infraestructura sanitaria", y se preguntó "qué alternativa tiene (Rodríguez Larreta) de no cuadrarse en la estrategia sanitaria, con la bomba del tiempo que es el conurbano".



En distintas oportunidades, al responder a críticas en relación a la gestión ante la pandemia, el presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes plantean esa antinomia y puso el acento en que al Gobierno le preocupa "tanto la salud de la gente como la productividad de la economía argentina".



En sus declaraciones de esta mañana, Cornejo sostuvo, por otro lado, que existe "un empoderamiento brutal del Gobierno, nunca visto y un avasallamiento nunca visto del federalismo" y que, en ese marco, "han acorralado a los tres gobernadores radicales y a Horacio Rodríguez Larreta, porque el Gobierno es el único que tiene el financiamiento".



En cuanto a la economía, Cornejo señaló que "los números de abril van a ser calamitosos" y agregó que, "dentro de un año, es probable que contemos una economía deshecha" y, en dos años, "habrá una cantidad de muertes enorme no atribuibles al coronavirus pero sí a extrema pobreza, al extremo desempleo por depresión económica y depresión psíquica".