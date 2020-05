Susto en el Senado: todas las pantallas quedaron en blanco

La primera sesión virtual del Senado Nacional tuvo problemas técnicos: la videoconferencia se cortó durante un cuarto de hora.

Ocurrió en momentos que hablaba el senador del PRO Esteban Bullrich, cuando ya iban dos horas y cuarenta minutos de sesión virtual sin inconvenientes. De repente, en la pantalla que se instaló en el recinto desaparecieron las imágenes de los legisladores.

Las autoridades de la Cámara pidieron unos minutos para resolver el problema y luego los senadores tuvieron que volver a loguearse en el programa.

“Levanten la mano quiénes me escuchan”, llegó a decir la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, cuando las pantallas gigantes del recinto habían restablecido la imagen, pero no el sonido.



De hecho, no solo Bullrich perdió su conexión, sino que todas las pantallas de los legisladores quedaron en blanco ante la sorpresa de Abdala, quien moderaba la discusión.



Como la conexión con Bullrich no se restablecía, la senadora santiagueña le dio la palabra al oficialista porteño Mariano Recalde, quien tampoco pudo iniciar su discurso por problemas técnicos.

En el Senado de la Nación realizamos hoy la primera sesión remota.



Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del @SenadoArgentina y al equipo de funcionarios y funcionarias que la hicieron posible. pic.twitter.com/digUnGvUta — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 13, 2020

Según explicaron las autoridades de la Cámara alta a Clarín, el inconveniente se produjo porque falló la señal de internet en el recinto y rechazaron problemas con el software. La modalidad acordada es la de videoconferencia a través de la plataforma Cisco Webex, que funcionará de forma integrada con herramientas de Microsoft.

Finalmente, Bullrich terminó su discurso pero, como la conexión de Recalde no se arregló, el turno pasó para la radical tucumana Silvia Elías de Pérez.

Con información de Télam