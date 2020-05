Por qué aún no puede abrir el comercio en Mendoza

El Gobierno nacional hizo público el nuevo sistema de funcionamiento de la Argentina en el marco del aislamiento obligatorio a través de un Decreto que otorga más potestades a los gobernadores y permite habilitar actividades en aglomerados de más de 500 mil habitantes. Eso era lo que esperaban en Mendoza para analizar qué pasos a seguir. En la Provincia la mayoría de las industrias podrán volver a trabajar, pero el comercio, una de las principales demandas, por ahora no.

Es que el Decreto de Alberto Fernández permite de manera automática que muchas industrias vuelvan a funcionar. Pero la condición es que haya un protocolo de trabajo aprobado por la Nación. En el área comercial no hay protocolo nacional y por eso las provincias deben proponer uno y la Nación los autoriza. El Jefe de Gabinete se guardó para sí esa potestad.

En concreto la Nación permite que los gobernadores autoricen las actividades, pero deben tener un protocolo autorizado antes. "Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias solo podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales, cuando el protocolo para el funcionamiento de estas se encuentre incluido en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” (IF-2020-31073292-APN-SSES#MS), que forma parte integrante del presente decreto", dice el Decreto. En ese anexo, publicado también hoy, no se incluye a la actividad comercial y tampoco a la administración pública.

La letra chica del Decreto es a lo que el gobernador Rodolfo Suarez le temía y por eso fue cauto: desde el viernes a la noche explicaban en Casa de Gobierno que la decisión era esperar para no avanzar más allá de las potestades. El temor era que se autorizaran actividades que en realidad aún no podían comenzar a abrir. "Si el protocolo de la actividad que se pretende habilitar no se encuentra incluido en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”, el Gobernador o Gobernadora de Provincia deberá requerir al Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” que autorice la excepción", agrega.

Es decir, para que abra el comercio convencional hace falta que la Nación apruebe el protocolo local. La semana pasada el Gobernador envió a Casa Rosada la propuesta para que eso ocurra. Allí se preveía un sistema de atención y de circulación de personas en el marco del aislamiento. Entre otras cosas, se contemplaba el escalonamiento de los horarios de ingreso en el comercio, los bancos y la administración pública. También se proponía mantener el sistema de salidas según la terminación del DNI y restringir los locales al 50% de la capacidad.

Otro dato clave es lo que puede ocurrir con la gastronomía. La propuesta mendocina es que se habiliten en una primera etapa las compras "para llevar". Y luego, tras adaptar los locales, la posibilidad de abrir para atención en los locales.

Las industrias que sí pueden abrir en Mendoza desde hoy son las que ya tiene protocolo nacional.

1) Automotriz y autopartes

2) Electrónica y electrodomésticos

3) Indumentaria

4) Productos del Tabaco

5) Metalurgia, Maquinaria y Equipos

6) Calzado

7) Gráfica, Ediciones e Impresiones

8) Madera y Muebles

9) Juguetes

10) Cemento

11) Productos Textiles

12) Manufacturas del Cuero

13) Neumáticos

14) Bicicletas y Motos

15) Química y Petroquímica

16) Celulosa y Papel

17) Plásticos y subproductos

18) Cerámicos

El poder lo sigue teniendo el poder para permitir o no las actividades nuevas. "El Jefe de Gabinete de Ministros podrá habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto. Esta autorización importará la excepción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, para los trabajadores y las trabajadoras afectados a la actividad habilitada", dice el Decreto publicado hoy.