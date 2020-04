Alberto defendió a Arroyo pero frenó la compra de alimentos

Ayer se supo que el Ministerio de Desarrollo Social había realizado una compra millonaria de alimentos a precios exorbitantes. Por ejemplo, pagó cada botella de aceite mezcla de 1,5 litros marca Ideal a 158 pesos cuando en la lista de precios máximos figura a 98 pesos en góndola. Al respecto, el presidente Alberto Fernández salió a respaldar la honestidad del ministro Daniel Arroyo pero frenó la operación y aseguró que "ninguna compra se puede hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija".

Durante una entrevista en el programa Desde el Llano que emite TN, el mandatario afirmó que "si hubo un acto de corrupción" en la compra de alimentos será "el primero que lo va a perseguir" porque su intención "no es apañar a un corrupto" en su gobierno. Pero al mismo tiempo dejó claro que confía plenamente en la honestidad del ministro Daniel Arroyo.

El jefe del Ejecutivo nacional señaló que empezarán una investigación para saber qué pasó y apuntó contra la cartelización de ciertos sectores empresarios para "llenarse los bolsillos" en la emergencia.

En este sentido le pidió al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que la compra "sea devuelta, pese a que ya se recibió parte de los alimentos, ya que aún no se pagó". "Ninguna compra se puede hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija", reiteró Fernández y sostuvo que "no puede ser que alguien se le plante al Estado y le diga no te vendo si no me pagás lo que quiero".

"Soy el primer dialoguista, pero me han dado el poder del gobernar, y si lo tengo que ejercer, lo ejerzo", advirtió al tiempo que apuntó: "No voy a permitir que alguien aprovecha un situación de emergencia para llenarse los bolsillos".