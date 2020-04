Viralizados: el efecto placebo del "Mundial de provincias"

"Si lo hacen muchos, probablemente sea bueno". No es un pensamiento ideal para alguien que tiene que tomar decisiones. De hecho, muchas de las decisiones más importantes que un dirigente o un líder bien intencionado deben tomar no son populares; más bien son antipáticas. Pero en Mendoza no funciona, al parecer.

La trivia generada por un chaqueño en la red social Twitter es un simpático ejemplo de esa idea. Que se masifique el juego, que abunden las chicanas entre cordobeses y mendocinos; que lo lúdico le gane por momentos a lo profundo está genial. Pero que personas que tienen una carga de responsabilidad enorme se sumen como causa de Estado ya es preocupante.

Como un efecto casacada, los dirigentes políticos mendocinos se sumaron a la "arenga" pro Mendoza. La actitud frívola se viralizó particularmente en ese grupo. Cuentas oficiales como la de la Universidad Nacional de Cuyo, usando ese medio de comunicación para no quedar atrás.

Mi aporte a la causa provincial pic.twitter.com/7RXVa2LmFu — Pablo Andres Icardi (@Icardipablo) April 22, 2020

De chiste, pasó a ser serio. Puedo imaginarme que en este momento la pila de diputados, senadores, intendentes y funcionarios que se subieron a Twitter están más pendientes de sus redes de lo que pasa en la calle. Les informo algo: esa abstracción a la que llamamos "la gente" no está mayoritariamente en Twitter.

La empatía que creen tener los dirigentes al sumarse a la ola es una fantasía, un efecto placebo. Muchachos y muchachas, Mendoza no ganó. Sigan con lo suyo.