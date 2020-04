Félix arremetió contra Cornejo: "Su actitud es miserable"

Omar Félix, ex intendete de San Rafael y Diputado Nacional, salió a responderle con los tapones de punta a Alfredo Cornejo por sus declaraciones de este domingo. El ex gobernador manifestó que el Gobierno Nacional esconde algunos problemas y Félix no dudó en salir a contestar.

"El presidente @alferdez pidió al sector privado esfuerzo mientras apagó la economía. Pero la Anses, con sus oficinas cerradas, incorpora y nombra a cerca de 400 gerentes y jefes en todo el país. La pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo", fue lo que publicó Cornejo en su cuenta de Twitter.

Félix utilizó la misma vía de comunicación y le respondió: "La única miseria que resulta clara es la suya @alfredocornejo , aprenda de los dirigentes responsables como Rodríguez Larreta, lo importante hoy es la vida, no hay lugar para las especulaciones económicas y mucho menos para las políticas. Su actitud es miserable".