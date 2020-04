Intendente se opone a que se levante la cuarentena en el Valle de Uco

En el gobierno nacional intentan encontrar la forma de reactivar la economía sin que esto implique un riesgo sanitario. En este sentido, el presidente Alberto Fernández reconoció que existe la posibilidad de que gobernadores e intendentes propongan flexibilizar el aislamiento en zonas donde no se han registrado casos para de esta forma empezar a reactivar el mecanismo productivo. En Mendoza, el Valle de Uco podría ser una de esas zonas, pero el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, aseguró que sería una mala decisión.

En este sentido, Scanio dijo estar de acuerdo con la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de mantener firme la cuarentena en toda la provincia y aseguró que lo mismo piensan el intendente de Tunuyán (Martín Aveiro) y el de Tupungato (Gustavo Soto). "Hemos conversado con los intendentes del Valle de Uco pero coincidimos con lo que el gobernador ha determinado de seguir respetando la cuarentena. Si comenzamos a liberar comercios y tránsito vamos a tener inconvenientes", esgrimió en MDZ Radio.

El jefe comunal agregó que liberar la actividad económica por zonas sería dar un paso para atrás y pondría en riesgo todo lo que se ha hecho hasta ahora. "No me parece bien sectorizar por lugar", subrayó y dijo que hay tres ingresos a San Carlos y sería muy difícil controlar que no llegara alguna persona con el virus.

"Hay que cumplir estas dos semanas de cuarentena y después ir evaluando cómo evoluciona la situación. Más si el pico se espera para principios de mayo. Sería relajarnos y no sería buen momento para hacerlo", finalizó.

