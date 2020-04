El extraño caso de Jujuy: Morales no autoriza el ingreso de sus comprovincianos

La pandemia generó medidas extraordinarias: cierre de fronteras, controles extremos en los límites provinciales, restricción para circular. Pero fuera de las estrategias de prevención, también hay actitudes que sorprenden. Es lo que les pasó a más de 100 personas que están "varadas" en Mendoza porque el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no autoriza el retorno.

Jujuy no tiene casos diagnosticados de coronavirus en los últimos días y ya ha tenido problemas con ciudadanos de esa provincia que no pueden regresar. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, donde las personas son aisladas, en Jujuy no los dejan regresar. Uno de los argumentos es la falta de espacio físico para que cumplan el período de aislamiento. Sin embargo el propio Morales ya había anticipado que no permitiría el retorno "por temor". “¡No van a venir! Si no cerramos Jujuy, vamos a tener la misma curva de Italia y la misma curva de crecimiento que ha tenido Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires”, dijo Morales la semana pasada.

El jujeño no recibe a sus ciudadanos y el problema le explota a otros gobernadores e intendentes. Morales ya se había negado a permitir el ingreso de los jujeños que están en otras provincias. En Mendoza confirmaron los problemas interprovinciales para que esas personas puedan regresar y puede haber un conflicto político en puerta por la falta de predisposición. Gerardo Morales y Rodolfo Suarez pertenecen al mismo espacio político.

El Gobernador de Jujuy estuvo en la Fiesta de la Vendimia, justo antes de que se declarara la pandemia y comenzaran las restricciones para viajar.

En Mendoza son más de 120 personas que esperan la autorización de Jujuy y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte para poder viajar. Incluso el trámite con la CNRT también se complica porque demora no menos de 24 horas. Las personas están en la Terminal y también en los alrededores de la plaza de San José. Algunos durmieron en un colectivo y otros en el edificio de la Terminal. El problema es que se siguen sumando personas a medida que terminan de trabajar en las fincas de los departamentos rurales.

En el grupo de personas varadas hay familias enteras con niños y adultos mayores. Son trabajadores migrantes que, como ocurre cada año, vienen a Mendoza para la vendimia y la cosecha de hortalizas y luego regresan a sus provincias o viajan a trabajar en otra cosecha. Este año quedaron atrapados por el aislamiento. No son los únicos jujeños que tienen problemas. Tampoco se permitió el regreso de estudiantes que están afuera de la provincia.