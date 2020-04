Cornejo: "En el Gobierno de Fernández hay mucho relato y poca gestión"

En diálogo con MDZ Radio, el exgobernador Alfredo Cornejo realizó un balance de la situación nacional respecto a la mitigación de la pandemia del coronavirus. En este sentido, afirmó que se han cometido errores, cuestionó el relato kirchnerista y reconoció que el aislamiento es importante pero con testeos masivos podría flexibilizarse.

El diputado nacional y presidente de la UCR afirmó que es importante que haya unidad nacional pero eso no quiere decir que tenga que haber unanimidad de opinión. "No le hace bien a la democracia que todos nos callemos la boca", afirmó. Y en ese sentido sostuvo que más allá de la ineficacia e ineficiencia que puede tener el Estado en el gobierno de Alberto Fernández "hay mucho relato y poca gestión".

"Hay cosas que no son de mala fe. Son de mal funcionamiento del Estado bobo que tenemos y en otro gobierno hubiesen ocurrido. Pero hay cosas del kirchnerismo que es construir relato. Enemigos empresarios, gente de la oposición, chetos que se van al exterior. Puro relato genérico que después no se condicen con los hechos y con eso se tapa toda falla de gestión. Las de buena fe y las de comprar más caro que los precios de referencia. Hay que desmenuzar ese relato para que la gente no sea manipulada", esgrimió en el programa No tan Millennials.

"Al gobierno le molestan las críticas, pero creo que lo ayudan. Echaron a 15 funcionarios que habían comprado esos alimentos. Sirvieron las opiniones críticas", argumentó el legislador nacional.

Para Cornejo el aislamiento es una buena herramienta pero debe acompañarse con testeos masivos. "Si testearamos más podríamos salir de forma controlada de la cuarentena", manifestó. El diputado afirmó que eso es importante porque "apagar la economía va a traer crisis sociales muy fuertes que pueden llegar a ser incluso peores que el coronavirus".

"Creo que el aislamiento social es correcto pero con testeo masivo con distintos sistemas. Hoy la ANMAT solo tiene autorizado el sistema PCR y hay otros que están homologados en el mundo pero no aquí. Permitirían hacer más rápido el test para tener una masividad y mandar a cuarentena a grupos de riesgo pudiendo empezar a soltar actividades en regiones. Por ejemplo, un municipio sin casos registrados después de testeos masivos podría moverse con mayor facilidad", subrayó.

Hasta aquí @alferdez se había mostrado empoderado, amplio en sus decisiones y volcando sus energías para enfrentar la pandemia. Con los sobreprecios de Desarrollo Social y la liberación de Boudou volvió al Kirchnerismo puro. Que la pandemia no sea usada para tapar viejos vicios. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 7, 2020

En este sentido, destacó que la situación de Mendoza es diferente a la de otras partes del país gracias a la gestión de Rodolfo Suarez para anticiparse a la situación y comprar reactivos en Corea del Sur. Pero también porque durante los últimos años la provincia supo reforzar hospitales con obras e insumos, cosa que otras provincias no han hecho.

"Yo a Rodolfo lo veo muy bien al frente de la situación. Le ha tocado una situación inédita para gobernar y lo está resolviendo bastante bien. Tiene una tarea por delante muy difícil", manifestó Cornejo y dijo que espera que los recursos nacionales se repartan equitativamente entre las provincias porque son las que manejan los hospitales y no tienen herramientas para reactivar la economía.

"Algunas provincias en lo sanitario están mejor que otras. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, están mejor. Durante años fortalecieron la red de hospitales, centros de salud, etc. Hay que recordar algo: los hospitales están a cargo de las provincias y en ciudades grandes municipales. Hay provincias que no han construido mucho o lo hicieron sin equipar los hospitales en terapia intensiva, respiradores, etc. Preocupa el conurbano bonaerense por su cantidad de habitantes y tiene la estructura sanitaria más deteriorada", sentenció.

"Tener un miedo superlativo puede hacer que nos paralicemos. Yo no percibo que la situación sea catastrófica. Se puede manejar si se hace bien. Hay que tener respeto por el coronavirus, pero no temor reverencial", finalizó.

Escuchá la entrevista completa