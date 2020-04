Cornejo acusó a Máximo Kirchner de proponer "proyectos para la tribuna"

El diputado nacional Alfredo Cornejo apuntó contra los proyectos que trabajan Máximo Kirchner y Carlos Heller y que apuntan a gravar impositivamente a quienes blanquearon dinero en 2017. En concreto aseguró que la idea de crear establecer un impuesto extraordinario, por única vez, a los mayores patrimonios del país, le parece "un recurso de puro discurso, más para la tribuna que otra cosa".

"Hay mucho relato en Argentina: tenemos un sistema impositivo muy regresivo que financia al Estado con impuestos al consumo; el impuesto clave debería ser Ganancias y Bienes Personales", sostuvo Cornejo en declaraciones a Radio Continental. "Traer esto al coronavirus no me parece más que un relato que suena bien, pero los ricos no tienen propiedades porque no las tienen específicamente a su nombre sino de fiducios y empresas: cambiar eso sería innovador", opinó.

"¿Por qué no se hizo durante los años de gobierno del kirchnerismo? Es un recurso de puro discurso, y lo veo más para la tribuna que otra cosa", adhirió el exgobernador de Mendoza.

En otro orden se refirió a la polémica compra con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo social y destacó la "reacción muy positiva" del ministro Daniel Arroyo de "hacer renunciar a los 14 funcionarios" que autorizaron la compra de alimentos con precios exorbitantes.

"Se ha tenido una reacción muy positiva", destacó Cornejo, quien, además, consideró que "no debería desconfiar del ministro Arroyo pero evidentemente está mal rodeado", ya que comprar alimentos con sobreprecios es "abusar de la buena fe de la gente común, de los ciudadanos que han empoderado al presidente Alberto Fernández para combatir la pandemia".



En este marco, Cornejo contó que presentó un proyecto de ley para "crear un portal web en el Estado para que se publiquen las compras, pero que sea de fácil acceso, lenguaje rápido, y pueda ser interpretado por las personas, el ciudadano común, con un capítulo especial para el coronavirus".