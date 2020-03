Ultimátum de Suarez a la Justicia para eliminar sueldos de privilegio

El gobernador Rodolfo Suarez participó del Desayuno de las Reinas y en ese marco dio detalles del proyecto que anunció para recortar los salarios de los equiparados a magistrados en la Justicia. Allí, aseguró que en el transcurso de la mañana el texto ingresará a la Legislatura y dejó claro que apunta a terminar con las equiparaciones en la Justicia, entes descentralizados y en cualquier ente estatal donde exista ese tipo de figuras. A todos ellos, les puso plazo para que regularicen la situación.

Específicamente, el mandatario habló de 30 días para que se terminen con las asimetrías salariales y se mostró convencido de que nadie podrá mantener este tipo de privilegios. "Se emplaza 30 días a todos los organismos con equiparaciones a que cesen en las mismas. Es una cuestión ilegítima por lo que no pueden haber derechos adquiridos", esgrimió el mandatario.

De esta manera, redobló la apuesta luego de la indignación que generó la revelación de que la secretaria privada del presidente de la Corte, Elizabeth Carbajal, cobra 406 mil pesos por mes. "Hemos dispuesto que en todo el Estado no puede haber equiparación de cargos. Las secretarias privadas cobrarán igual que el resto porque si no, se producen asimetrías injustas e indignantes", adelantó Suarez.

El gobernador se mostró decidido a avanzar y despejó cualquier tipo de dudas sobre la constitucionalidad del proyecto que hoy entrará a la Casa de las Leyes. "Los actos jurídicos tienen que ser legales y legítimos. Las equiparaciones son ilegítimas. Se tiene que cobrar en base al trabajo que se realiza, es un principio básico. Creo que van a perder todos los planteos que puedan hacer", afirmó el jefe del Ejecutivo provincial.

Hasta el momento no se conoce a ciencia cierta cuántos empleados y funcionarios trabajan en la Suprema Corte con salarios equiparados a los de los jueces. Esa condición no sólo les permite cobrar sueldos de magistrados, sino que también gozan de otros beneficios como no pagar impuesto a las ganancias.

Ese es el caso de la secretaria privada de Jorge Nanclares, pero se habla de cerca de 80 casos similares contando a relatores, empleados administrativos y otros trabajadores que han sido beneficiados en los últimos años. Las equiparaciones no solo se han realizado en la Suprema Corte, sino que también quedan incluidos casos de otras dependencias judiciales como el Ministerio Público Fiscal.

Luego de conocer que una Secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías.



El lunes MDZ publicó detalles del salario que percibe Elizabeth Carbajal por ser secretaria de Jorge Nanclares y ese fue el desencadenante de la indignación del gobernador. Por ese motivo, al día siguiente adelantó en su cuenta de Twitter que estaban trabajando en un proyecto para terminar con esas asimetrías y hoy confirmó que ya está listo para ingresar a la Legislatura.