Por qué Suarez va contra los "cuasi jueces" y pone otros sueldos en la mira

No fue casual la maniobra, pero el proyecto sí fue gestado con apuro. El gobernador Rodolfo Suarez presentará hoy en la Legislatura un proyecto de ley tocando los intereses a un grupo con poco margen de reacción hacia afuera: una porción del Poder Judicial "invisible" para la mayoría de la sociedad y que goza de los privilegios de esa invisibilidad. También, claro, es una maniobra con bajo riesgo de costo político para quien lo propone.

Suarez buscará que se recorten los salarios de los funcionarios judiciales que la Corte equiparó a magistrados, aunque su intención es acotar lo que ganan en todo el Estado.

Luego de conocer que una Secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías.



Sigue — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 3, 2020

El proyecto no pasó por muchas manos y sorprendió incluso a algunos funcionarios encargados de "blindar" legalmente a las decisiones de Gobierno. La presentación se hará hoy, según confirmaron a MDZ desde el Ejecutivo. Fue el propio Suarez quien trabajó en la elaboración y en realidad tiene varios aspectos incómodos. Es que entre los privilegiados no solo hay "enemigos" políticos; sino también muchos soldados judiciales y ex funcionarios propios.

El contexto en Tribunales es raro. El intento de reforma de la justicia de familia y la transferencia de recursos desde el fuero Civil generó una reacción con secuelas impensadas. El debate nunca se centró en temas jurisdiccionales o referidos a la administración de justicia. Se estancó en el poder interno y los recursos. El problema es la fragilidad de la Corte para enfrentar contingencias: las propias picardías internas debilitaron a los Jefes de tribunales y las chicanas de los jueces rebeldes del fuero Civil hirieron a la Cúpula. Nombramientos discrecionales, salarios fuera de escala y privilegios varios generan un menú que hace perder rigor y autoridad. Ahora el Poder Ejecutivo aprovecha.

Por tal motivo enviaré un proyecto de ley a la Legislatura, a efectos de regular que el salario tenga directa relación con la prestación y función que se ejerza y ratificar que nadie puede cobrar más que el Gobernador. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 3, 2020

La queja del Poder Ejecutivo contra los salarios del Poder Judicial no es nueva. Lo hicieron siempre, desde la época de la indexación y también luego del acuerdo que le otorgó los privilegios de los jueces federales a los locales.

El "exceso" de uso de sus potestades para nombrar funcionarios que son nombrados a dedo por la Corte y tienen sueldo y privilegios de magistrados ya había sido usado como elemento de presión pública por el ex gobernador Alfredo Cornejo. Ahora Suarez lo tomó, tras la revelación de MDZ del ejemplo de la discordia: una secretaria administrativa, que trabaja junto al presidente de la Suprema Corte, cobra 406 mil pesos de bolsillo. Y hay más de 80 casos similares en cuanto al cargo, pero muy diversos en cuanto a tareas. Lo que es seguro es que ninguno pasó por el rigor académico y político que transitan los jueces para ser nombrados.

El intento de que nadie en el Estado gane más que el Gobernador también es redundante. Francisco Pérez lo intentó y fracasó. Alfredo Cornejo también, y solo lo logró con sus funcionarios políticos. En el Ejecutivo hay más de 100 que cobran más que Suarez. En Tribunales casi todos los jueces, pues tienen su sueldo "federalizado".

Cornejo incluso limitó su propio salario al eliminar lo que cobraba por antigüedad y título, algo que había incorporado Francisco Pérez al salario del primer mandatario. El Gobernador cobra un importe que es igual al doble de la clase 13 (la más alta) más una compensación funcional del 60%. Esa plataforma es la base del cálculo para los salarios del resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y también para muchos intendentes.

También le costará a Suarez cambiar esa matriz y de su pericia legal y política dependerá que sea realidad; más allá del golpe de efecto que busca en la opinión pública. Puertas afuera lo que genera tensión es que la mayoría de los mendocinos transita, en lo referente a los ingresos, en un barco a vapor que avanza lentamente sobre el fango, mientras que algunos privilegiados que trabajan para el Estado van en un crucero que fluye sin obstáculos.

Existe un principio rector de equidad, legalidad, legitimidad y justicia que nadie puede cobrar un sueldo por un trabajo que no tiene relación con lo percibido, lo contrario constituye un ardid y perjuicio al estado. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 3, 2020

Aunque no hubo tantas señales en ese sentido, Suarez busca capitalizar para sí la "bronca" contra la política y sus gastos. "Vamos a ver si se animan a estar en contra de la reducción del gasto de la política cuando la gente opine", repetía a poco de asumir haciendo referencia a la intención de ejecutar recortes de gastos en los sitios de poder. Por ahora no hay medidas que toquen lo que él llama la "corpo política". Suarez empezó por sus vecinos del Palacio Judicial, un "enemigo" con poco poder de fuego para reaccionar.