Alberto Fernández, "estremecido" por el avance del coronavirus

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no sabe si la palabra "miedo" es la que le cabe frente al avance de la pandemia de coronavirus, pero asumió que es una realidad que la situación lo "estremece" aunque no lo paraliza.

"Yo no se si la palabra que me cabe es miedo. Siempre en la vida pasamos por situaciones traumáticas. En esos momentos es donde mas racional me pongo y trato de ver cómo pasar ese problema y cómo superar lo que toca vivir" @alferdez con @Sietecase y Ernesto Tenembaun — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) March 30, 2020

"Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo, en esos momentos es donde más racional me pongo, pero que me estremece, me estremece, que me toca, me toca, que me llega, me llega, pero no me paraliza", dijo el mandatario en diálogo con la FM Radio Con Vos.

El mandatario -que ayer anunció la extensión de la cuarentena hasta el fin de Semana Santa- habló además de la aparición del hashtag "el miserable sos vos" en las redes sociales. "Quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes", señaló, y agregó que esas críticas llegan desde una Argentina que llamó "oculta y miserable". Además describió las medidas que ya están en marcha para alivianar la situación económica de estas empresas como moratorias, disminución de aportes patronales y créditos.

Quiero ver el decreto que haga que TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS reduzcan su sueldo, después de eso llamá miserables a los dueños de empresas. #ElMiserableSosVos — hematoloco (@ToledoSaan) March 30, 2020

Fernández habló también de otra polémica que se suscitó estos días: la de los despidos en Techint. Según dijo, el despido de 1.450 empleados en esa compañía es "sin ninguna duda uno de los casos" que más lo conmovió, sostuvo que se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear que "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos".

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenis una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá!", tras lo que volvió a insistir en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad" y confió en que se pueda encontrar una solución para los trabajadores de Techint.

