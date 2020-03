Suarez: "Hay que levantar la cosecha y no es conveniente la cuarentena absoluta"

El gobernador Rodolfo Suarez viajó a San Rafael para hacer un relevamiento de la infraestructura hospitalaria en el sur de la provincia. Allí, el mandatario aseguró que le pedirá al presidente que no avance con la cuarentena absoluta y que permita que continúe la cosecha en Mendoza. "Entiendo que no es conveniente la cuarentena absoluta porque hay que levantar la cosecha", subrayó.

Ese será el mensaje que le transmitirá al presidente Alberto Fernández en la reunión que tendrá lugar esta tarde y en la que Suarez participará por teleconferencia. "Entendemos que lo de la cuarentena es un rumor. Vamos a tomar todas las medidas para que se pueda levantar la cosecha", sostuvo.

El jefe del Ejecutivo provincial estuvo acompañado por el intendente de San Rafael Emir Félix, el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y la ministra de Salud Ana María Nadal. Mientras tanto, el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda no estaba presente porque volvió de Buenos Aires y quedó en cuarentena por precaución.

"Sabemos que por el coronavirus se va a producir un daño económico generalizado, pero vamos a estar cerca de ustedes y seremos austeros para estar al lado de la gente", aclaró el mandatario y afirmó que están pensando "todas las ayudas posibles para todos los que trabajan en empresas y se ven afectados económicamente".

"Tenemos que tener en cuenta que las decisiones son día a día porque no sabemos cuánto va a durar esto. Los recursos del estado son escasos pero estamos sacando un decreto de emergencia económica pidiendo un adelanto del tesoro a nación para llegar a los que se ven afectados económicamente", aseveró.

Además, en caso de que no se decrete a nivel nacional la cuarentena obligatoria le pidió a los bodegueros que extremen los controles. "Vamos a darles un protocolo de cosecha. Estos días son fundamentales para economía de Mendoza", reiteró.

Al mismo tiempo, explicó que hay dos etapas en cuanto a las políticas públicas que se llevan adelante. "Estamos en la etapa de prevención haciendo todo lo que hay que hacer para que el virus no entre la provincia. Pero también nos preparamos para la segunda etapa -ojalá no ocurra- que es la mitigación. Estamos haciendo una evaluación de la infraestructura sanitaria en el sur y cómo aumentarla. La logística junto a los intendentes y reforzando la campaña de concientización de que la única vacuna es quedarse en casa. Se vienen muchas restricciones. Todos tenemos que tener conciencia de que la manera de no contagiarse es quedarse en casa", argumentó.

"Hemos sido precavidos y lo han sido los intendentes en tomar medidas necesarias. Por eso decidimos que todo mendocino que sale y vuelve tiene que hacer la cuarentena. Cuando lleguen los reactivos la intención es que los análisis también se puedan usar en San Rafael. Vamos a usar todos los inmuebles que sean necesarios llegado el momento. Hoteles, Casinos, espacios municipales etc", concluyó.

"El éxito de la respuesta del sistema sanitario depende de esta etapa de contención y del aislamiento de la población", remarcó por su parte la ministra Ana María Nadal. Aún se espera el resultado de 16 casos sospechosos.