Policías salen a la calle con megáfonos a recomendar aislamiento

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del distanciamiento social, a partir de este miércoles se podrá ver en las calles de la Ciudad a patrulleros con megáfonos repitiendo mensajes a la ciudadanía. En concreto, remarcarán que "para prevenir la propagación del coronavirus se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas y limitando la circulación".

Específicamente, el mensaje que se repetirá una y otra vez será el siguiente: “Vecinos y vecinas: en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional y de la Provincia de Mendoza, el Ministerio de Seguridad y Policía informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas y limitando la circulación. Recordar que cuidarse es cuidar a todos”.

De esta manera, intentarán persuadir a los mendocinos y turistas que circulan por las calles para que vayan a sus hogares o eviten entrar en contacto con otros ciudadanos.

Por el momento, no está prohibido estar en las calles y no se procederá a realizar detenciones, salvo en los casos de personas que no cumplen la cuarentena obligatoria por haber llegado de países contaminados o haber arribado hoy a Mendoza. En esos casos, su circulación será sancionada.

La provincia todavía no tiene casos confirmados de coronavirus, por lo que el Gobierno busca frenar a toda costa el contagio de casos que pueden existir pero que aún no mostraron síntomas.