Polémica por los $100 mil que recibirá cada diputado nacional

Una resolución del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, generó revuelo político en medio de la pandemia del coronavirus. Específicamente, establece un subsidio de $100 mil pesos para cada diputado nacional con el objetivo de que los legisladores destinen ese dinero a evitar la propagación del coronavirus, birndar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia".

Desde la Cámara de Diputados aclararon que esa partida está disponible todos los años para los legisladores, pero que la diferencia este año será el fin que deberán darle. "Anteriormente se partía en más de una entrega en caso de ser requerido y se destinaba a la asistencia social o damnificados por temas puntuales", sostuvieron.

Ante las críticas que se generaron en las redes sociales, algunos diputados salieron rápidamente a aclarar qué harán con ese dinero. Por ejemplo el presidente del interbloque de Juntos Por el Cambio, Mario Negri, afirmó que han solicitado que el dinero de todos los diputados de ese espacio se envíe directamente al Instituto Malbrán para ayudar a descentralizar los testeos de coronavirus.

El Interbloque @juntoscambioar en Diputados solicita a la Presidencia de la HCDN que los 11.600.000 millones de pesos correspondientes al Interbloque en subsidios para combatir el #coronavirus vayan directo al Instituto Malbrán y ayuden a descentralizar testeos en el interior pic.twitter.com/Xnjg7VLX3P — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 18, 2020

Por su parte, la diputada mendocina Jimena Latorre también se metió en la polémica y por las redes aclaró que no fue una decisión votada por los diputados, sino una resolución emitida por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. "Fue una decisión del presidente de la Camara, no la votamos. Le cuento que no es un nuevo subsidio, es el que año a año tenemos para asistir a entidades de bien público. Hoy por la emergencia sanitaria, con ese fin", manifestó.