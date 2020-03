La foto que indignó a Alberto Fernández en medio del brote de coronavirus

El presidente Alberto Fernández compartió hoy una indignante noticia y la acompañó de un consejo para los padres, en medio del brote de coronavirus que ya produjo 65 casos confirmados en nuestro país. El mandatario le pidió a los padres que no trabajen, y que no envíen a sus hijos a la escuela para no contagiarse el coronavirus, con el mensaje de "cuidate y cuidalos".

La cola de autos rumbo a Monte Hermoso.

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse", dijo Fernández en su cuenta de Twitter. En el mensaje compartió además una nota de Telefe en la que se mostraba como miles de personas fueron a pasear a la localidad de Monte Hermoso mientras deberían haber estado aisladas.

"Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", enfatizó el Presidente.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

En total la cola que se registró hoy en esa localidad fue de casi 2 kilómetros de largo. Automóviles, camionetas y otros rodados hacían fila para ingresar a la localidad balnearia, a pesar del pedido expreso de los gobiernos nacionales y provinciales para quedarse en los hogares, en un esfuerzo por minimizar los contagios por coronavirus.