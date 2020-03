Cornejo: "Buscan instalar el aborto para no hablar de la economía"

Alfredo Cornejo,diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), consideró que el debate por la legalización del aborto busca "instalar un tema que haga más ruido que la economía" y sostuvo que "no es oportuno generar mayores disensos".



Cornejo propuso, en ese sentido, avanzar en su proyecto de realizar una consulta popular para preguntar a la población si está de acuerdo o no con la interrupción voluntaria del embarazo antes de debatir la iniciativa que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días.



"Sería sano aprobar una consulta popular. Creo que liberaría de la presión a muchos legisladores del propio Frente de Todos. Es un tema muy importante, no le resto importancia pero el centro de la agenda es cómo salimos de nuestros problemas económicos, si a esos problemas le queremos agregar una mayor conflictividad, metamos todos los temas", afirmó el diputado.

Según el titular de la UCR, la intención del presidente Alberto Fernández de impulsar ese debate "se enmarca en lo mismo que la administración anterior en instalar un tema que haga más ruido que la economía. Da la idea que ninguno de los dos sectores gana o pierde", al hacer referencia también a debate de 2018 durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Cornejo advirtió que "si uno percibe los problemas que tuvo Chile, Bolivia o países como Francia, nosotros debiéramos estar mejor, pero si le seguimos agregando nafta al fuego estamos ahí porque se derivan en problemas sociales fuertes".



"¿Qué urgencia hay?", se preguntó el ex gobernador de Mendoza, al afirmar: "Convengamos que están bajando muchos indicadores que son buenos como el embarazo adolescente. Tampoco estamos en el peor de los mundos. Hay que hacer una cosa bien hecha y fundada".



Puso de relieve además que "hay mucha violencia y grieta en el debate, en el aspecto religioso, una consulta popular aclararía muchas cosas. Los países que les va bien en la economía son las que tienen grandes consensos".



"Si no generamos ese clima no nos va a ir mal económicamente. No es oportuno generar mayores disensos, ahora si ese disenso lo salva una consulta popular, bienvenido ese disenso porque la legitimidad que tiene será importante", insistió Cornejo.



Finalmente, el ex gobernador de Mendoza señaló que "la economía no le va a dar buenas noticias al gobierno, al menos en el corto plazo. Creo que en el anterior gobierno se habilitó para generar más temas y en este se manda para también generar más temas. En el fondo tenemos un problema económico y social severo y no vamos a tener buenas noticias".