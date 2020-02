Cornejo: "Buenos Aires es el Talón de Aquiles del peronismo"

Dirigentes radicales nacionales y de la provincia de Buenos Aires se reunieron hoy en Mar del Plata con legisladores e intendentes bonaerenses de ese partido para "definir una agenda de trabajo" y recorrieron una pesquera para "interiorizarse sobre la problemática del sector".



En ese contexto, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, opinó que "la provincia de Buenos Aires es el Talón de Aquiles del Frente de Todos" y a la vez reconoció que "debemos hacer nuestra tarea en la construcción de una buena oposición".



Esta movilización de la estructura radical se dio en medio de la polémica interna por la designación del ex diputado nacional y ex candidato presidencial Ricardo Alfonsín como embajador en España.

Visitamos al intendente de Mar del Plata @gmontenegro_ok y le transmitimos el apoyo del Radicalismo para la gestión municipal que recién comienza.



Debemos fortalecer el trabajo en conjunto y seguir consolidando a @juntoscambioar.



Los dirigentes, que además organizaron un acto en el Club Quilmes marplatense, también se encontraron con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, del PRO, partido con el cual la UCR y la Coalición Cívica integran Juntos por el Cambio.



Fuentes de la UCR nacional informaron que Cornejo; la vicepresidenta del partido, Alejandra Lordén, y el titular del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, recorrieron la pesquera Alimenpes. El fin fue "interiorizarse sobre los desafíos productivos de este año", sostuvo la UCR en Twitter.



En tanto, "la reunión con los intendentes y los diputados y senadores bonaerenses fue para analizar el perfil del partido nacional y bonaerense, lo que hay que hacer este año. Fue para empezar a orientarse", sostuvo la misma fuente. También estuvieron Ernesto Sanz y el jefe de la UCR bonaerense y ex vicegobernador Daniel Salvador.



Lordén dijo que en las reuniones "además de la institucionalidad de la jornada", que contó con capacitación a concejales y presidentes de comités distritales, hubo "lugar para el abordaje de la actualidad interna dentro del partido y la actualidad política".



En tanto, en una entrevista con 0223 Radio, Cornejo sostuvo que "debemos exigir que la Argentina tenga un buen gobierno pero también hacer nuestra tarea en la construcción de una buena oposición".



"Necesitamos consolidar nuestro diagnóstico sobre lo que pasa en la Argentina para proyectarnos", sostuvo el ex gobernador de Mendoza.



A la vez, opinó que "la provincia de Buenos Aires es un Talón de Aquiles del Frente de Todos, que se expresa en los desaciertos de (el gobernador) Axel Kicillof, por ejemplo, en el manejo de la deuda; su mensaje categórico en el discurso que arrancó por izquierda pero que termina pateando con la derecha".



"Se podría haber resuelto con menos estridencia y quedó claro que los 250 millones para pagarle a los bonistas estaban disponibles", advirtió. Y aseveró que "resulta que ahora se posterga el pago del aumento que estaba resuelto en paritaria entre (la ex gobernadora) María Eugenia Vidal y (el sindicalista docente) Roberto Baradel, que demuestra que hay una distancia entre el discurso y los hechos".



En tanto, el titular de la UCR de Mar del Plata y Batán y del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Ariel Bordaico, dijo a Télam que hay una "profunda identidad con el radicalismo" en Mar del Plata, donde el partido gobernó en varias oportunidades.