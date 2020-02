Alberto recibió a Moyano para discutir sobre paritarias y deuda

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, con quien dialogó sobre la situación gremial y aspectos vinculados con el desarrollo del proceso de paritarias y la renegociación de la deuda externa, entre otros temas, según indicaron fuentes oficiales.



En primer lugar, Moyano se reunió en la Casa de Gobierno con el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y, posteriormente, ambos subieron al primer piso, donde se encuentra el despacho presidencial, donde conversaron por espacio de más de una hora y media con Fernández.



Tras la reunión, Moyano -quien concurrió solo a la sede gubernamental- se retiró sin hablar con la prensa.



En declaraciones que realizó este lunes a radio Continental, el Presidente había adelantado que esta semana iba a comenzar con "una serie de reuniones con sindicalistas" para hablar del tema paritarias.



Al referirse a los gremios, el Presidente los calificó como “muy importantes” y dijo que su intención era que “sean parte de este tiempo, no solo que se sienten a las mesas paritarias".



"Antes de que empiece me he ordenado la agenda para hablar con todos ellos", había dicho el mandatario el lunes en sus declaraciones, en las que puso reparos a las cláusulas gatillo, al considerarlas "un modo implícito de indexación".



La última vez que Moyano concurrió a la Casa Rosada fue el 27 de diciembre pasado, cuando participó de un encuentro convocado por Fernández para firmar el acta de Compromiso para el Desarrollo y la Solidaridad, en el que estuvieron presentes sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales.