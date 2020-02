El Presidente ratificó que "por ahora" se mantendrá el dólar turista

El presidente Alberto Fernández aseguró que las normas establecidas para la compra de dólares para atesoramiento y el turista "se mantendrán por ahora".



"Aunque sea una medida que no me guste, tampoco veo una solución a ese problema", reconoció el mandatario en una extensa entrevista en Radio Continental.



El Presidente afirmó que el Ejecutivo no estudia modificar la carga del 30% para la compra de dólares para turismo, en función de preservar la escasa cantidad de divisa estadounidense con la que cuenta el Banco Central.

"Recibimos un Central con las arcas de reservas absolutamente lastimadas. Argentina se quedó sin dólares y eso es tan cierto que (el ex presidente Mauricio) Macri puso un cepo en el que nadie puede comprar más de 200 dólares por mes: no lo hizo Alberto Fernández, eso es lo que dejó Macri", justificó Fernández.

En esa misma línea, el jefe de Estado recordó que su antecesor "lo hizo porque dejó fugar decenas de miles de millones de dólares. El problema que tenemos es el que dejó Macri: no hay dólares en la Argentina".



"Como los dólares los necesitamos muchas veces para pagar insumos para producir, preferimos preservarlos y pedirle a la gente que veranee en la Argentina y que trate de evitar llevarse dólares al exterior", argumentó.



Fernández concluyó que el Gobierno "no está quitando un derecho, sino diciendo que le cuesta mucho a la Argentina cada dólar que sale".