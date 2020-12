¡Alta tensión! Alberto Fernández se mordió la lengua para no confrontar con Cristina Kirchner

La relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es sencilla. Por eso el presidente tomó la decisión de no hablar sobre las elecciones de Venezuela para evitar chispazos con su vicepresidenta. No es que el tema no le interese, incluso estuvo muy pendiente de los comicios y considera que no fueron transparentes y que el nivel de abstención (70%) es una clara muestra de la crisis institucional del gobierno de Nicolás Maduro. Pero guarda silencio para no confrontar con el kirchnerismo.

Así lo expresa el periodista Román Lejtman en Infobae, donde asegura que Alberto Fernández intentó hacer equilibrio en lo que respecta a agenda exterior frente a los reclamos del kirchnerismo.

Una vez más, Venezuela vuelve a convertirse en la tormenta que amenaza la simbiosis entre el presidente y el núcleo duro del kirchnerismo. A lo largo del año ya hubo tensión cuando el embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, relativizó un informe de las Naciones Unidas que ratificaba los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos de tareas de Maduro.

Incluso el desde el ala kirchnerista del gobierno no toleraron que el canciller Felipe Solá tomara la decisión de que Argentina adhiera a la investigación realizada por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

Pero la postura del país condenando las irregularidades en Venezuela ha pasado de ser activa a silenciosa.

Estados Unidos junto a 17 países de la región y Europa concluyeron que Maduro hizo fraude para apropiarse de la Asamblea Parlamentaria. Sin embargo, Fernández optó por callar para evitar una crisis política con CFK y sus aliados del Frente de Todos.

Es decir, Argentina no ha salido a reconocer públicamente el triunfo del gobierno de Nicolás Maduro en las urnas, pero tampoco condenó la falta de transparencia o el alto nivel de abstención.

A esta altura Alberto Fernández desconfía de su canciller Felipe Solá y en soledad habría decidido que era mejor no emitir un comunicado aludiendo al resultado de los comicios en Venezuela. Esto a pesar de que la ausencia de un comunicado oficial repudiando el fraude electoral cometido por Maduro complicará su estrategia de política exterior.