"Chiche" Duhalde y un duro insulto al gobierno de Alberto Fernández

Hilda "Chiche" Duhalde, exsenadora, fustigó al gobierno de Alberto Fernández y manifestó que el 2020 fue un año de "pésima gestión". Por otro lado, criticó el recorte de fondos de copartipación a la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista con radio La Once Diez, Chiche comentó lo siguiente: "¿Me deja decir lo que pienso? Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la Ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada".

"Al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque yo no soy de Cambiemos, me gustaría verlo con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde. Es un ataque feroz, no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre. El kirchnerismo sigue para adelante, nada lo detiene".

Y agregó: "Por eso nunca fui kirchnerista".

"Me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder, porque creí que iba a hacer otra cosa, creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz", señaló.

Duhalde realizó un balance sobre el primer año del gobierno: "La pandemia fue un telón que hizo que no pudiéramos evaluar la actuación del Gobierno. Pero uno puede correr ese telón y hay cosas que podrían haberse hecho".

Y continuó: "Por ejemplo, no seguir con tantos ministerios. Abocarse a dos o tres temas urgentes e importantes. Poner otros temas importantes entre paréntesis para cuando salgamos de esta situación tan lamentable, de falta de trabajo, salud, educación, seguridad, que son los temas más graves que atraviesa el país. Este no ha sido un año de buena gestión, sino de pésima gestión del Gobierno".

Por último, dijo: "Alberto Fernández no está leyendo la realidad".

